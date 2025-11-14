14 detenidos por apuestas ilegales: mafia y atletas universitarios, según fiscales en NJ

Catorce personas, entre ellas presuntos miembros y asociados de la mafia, así como estudiantes atletas, fueron acusados por su supuesta participación en una red multimillonaria de apuestas deportivas ilegales en Nueva Jersey.

Las autoridades indicaron ayer que la organización transfirió aproximadamente $2 millones de dólares en presuntas transacciones de apuestas. En enero de 2024, miembros de la Unidad de Investigación Portuaria de la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) comenzaron a indagar sobre una organización ilegal de apuestas deportivas que operaba en los condados Essex y Bergen, informaron ahora las autoridades.

Se determinó que entre 2022 y 2024 al parecer el grupo utilizó portales en el extranjero para incitar sistemáticamente a la gente a realizar apuestas como parte de una sofisticada operación de juego, destacó NBC News.

El grupo, que incluía a estudiantes atletas que operaban las casas de apuestas, así como una red nacional de corredores de apuestas, estaba supuestamente liderado por Joseph M. “Little Joe” Perna (55), miembro de la familia criminal Lucchese, según los investigadores.

Perna era el financista, mientras que su hijo del mismo nombre, Joseph R. Perna (25) y residente de Oakland (NJ), se encargaba de la gestión diaria de la casa de apuestas, según la acusación.

Otros miembros de la organización incluían al otro hijo de “Little Joe”, Anthony R. Perna; su hijastro, Frank Zito; y sus sobrinos Dominic Perna y Michael Cetta, todos estos de 23 años y residentes de Nueva Jersey; así como otros coacusados Tyler Schnorrbusch (23); Nicholas Raimo (25); Joseph Janish (23); y Spencer Speziale (22). Además, William Medeiros (22), residente de Rhode Island; y Devon Shuster (28) de Gainesville, Florida.

Los investigadores también declararon que Kim Zito (53), esposa de Joseph M. Perna y madre de Frank Zito, recibió varios pagos provenientes de apuestas ilegales entre noviembre y diciembre de 2023. Asimismo, los investigadores afirmaron que Rosanna Magno (52), ex esposa de Joseph Perna, intentó ocultar registros de apuestas a la policía durante un control policial en abril de 2025.

Si bien los investigadores indicaron que la operación involucraba a atletas universitarios, tanto actuales como antiguos, no especificaron qué universidades estaban involucradas ni en qué deportes se realizaron las apuestas.

“Quizás todos pensemos que la imagen del crimen organizado que recordamos de las películas, series de televisión y libros ya no existe, pero hoy anunciamos cargos que demuestran que aún persiste”, declaró el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, en un comunicado. “A pesar de la proliferación de apuestas legales de todo tipo, el juego sigue siendo un pilar fundamental para los miembros y asociados del crimen organizado. Si bien los lugares y los métodos pueden haber evolucionado, el juego ilegal -en este caso, las apuestas deportivas- persiste como un problema, y ??procesaremos a quienes intenten lucrarse con él”.

La Cosa Nostra funciona a través de entidades conocidas como “familias”, que en Nueva York son cinco: Bonanno, Genovese, Luchese, Colombo y Gambino.

Este anuncio se produce menos de un mes después de que decenas de acusados ​​-entre ellos exjugadores de la NBA y miembros de la mafia- fueran imputados en dos acusaciones separadas por un esquema de apuestas deportivas ilegales y partidas de póker amañadas.

Recientemente en EE.UU. varios conocidos deportistas profesionales han sido detenidos y acusados de apuestas ilegales, incluyendo Emmanuel Clase, Luis Ortiz y Antonio Brown. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).