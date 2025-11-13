Arrestan en el aeropuerto de Nueva York al dominicano Emmanuel Clase por supuesto amaño de apuestas en la MLB

Justo el mismo día que su compañero y compatriota Luis Ortiz se declaró no culpable ante un tribunal federal en Brooklyn, Emmanuel Clase fue arrestado. Al lanzador dominicano lo detuvieron este jueves en el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.

El pelotero de 27 años arribó a Nueva York en un vuelo comercial desde República Dominicana, según la oficina del fiscal de Estados Unidos. Ahora, de acuerdo con lo reseñado por la agencia de noticias ‘The Associated Press’, Clase será presentado en las próximas horas para la lectura de cargos.

Al pitcher se le acusa de fraude, conspiración y soborno en un supuesto esquema de amaño de apuestas que involucra también a su compañero Luis Ortiz, que fue detenido el pasado domingo por el FBI en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

A los peloteros dominicanos se les señala de participar en un esquema de amaño de apuestas. Ambos no interferían en el resultado final del encuentro, sino que manipulaban acciones específicas dentro del juego, como lanzamientos, para beneficiar apuestas particulares.

Al parecer, los lanzadores lanzaban bolas intencionalmente para que los apostadores pudieran apostar pitcheos strikes o bolas. El plan habría comenzado en mayo de 2023 con Clase. Posteriormente, Ortiz se unió.

Según la acusación, Ortiz recibió $5,000 dólares por lanzar una bola intencional el 15 de junio, y Clase otros $5,000 por facilitar la acción. Ambos habrían repetido el acto el 27 de junio, recibiendo cada uno $7,000 por ese lanzamiento.

La justicia asegura que Clase hizo ganar al menos $460,000 dólares en apuestas realizadas sobre la velocidad y el resultado de sus lanzamientos a apostadores en República Dominicana.

Al parecer, Clase aplicaba la misma dinámica de manipulación de lanzamientos. El primer envío de un turno al bate la bola golpeaba el suelo para garantizar la bola.

Incluso, la fiscalía maneja datos de un partido de abril contra Boston Red Sox donde Clase supuestamente habló con uno de los apostadores por teléfono minutos antes de salir al montículo.

Ese día hubo ganancias de $11,000 dólares en una apuesta que especificaba qué tipo de lanzamiento haría Clase a menos de 100 MPH.

Los peloteros dominicanos han estado en licencia remunerada no disciplinaria desde julio, cuando empezó la investigación. De ser hallados culpables de todos los cargos, los peloteros podrían enfrentar hasta 65 años de prisión.



Sigue leyendo:

· Fiscalía de Nueva York acusa a los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz por amaño de apuestas

· Liberan al pelotero dominicano Luis Ortiz con fianza de $500,000 dólares

· Dominicano Luis Ortiz se declara no culpable de amaño de apuestas en MLB