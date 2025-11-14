Ángela Aguilar destaca su crecimiento personal con su gira “Libre Corazón”

La cantante Ángela Aguilar, el pasado jueves, estuvo en Las Vegas debido a que fue el lugar que escogieron para realizar la edición número 26 de los Latin Grammy, donde la academia aprovechó para enaltecer el trabajo del último año a diversos artistas. Por ello, al pasar por la antesala de “Noche de Estrellas”, habló sobre lo que ha estado ocurriendo con su gira en Estados Unidos.

La hija de Pepe Aguilar mencionó que a sus 22 años siente que ha adquirido mucho conocimiento y agradece por los retos de la vida que le han hecho crecer, aunque en ocasiones suele ser más complejo que en otras. Sin embargo, no ha sido motivo para que ella se detenga y continuar con su carrera para demostrar el talento que tiene: “Creo que, como todo, es un aprendizaje y me encanta que Dios siempre me ponga este tipo de pruebas“, dijo a Univision.

“Libre Corazón” es el nombre del tour que está ofreciendo Ángela y que inició el pasado jueves 6 de noviembre. Comentó que ahora tiene una percepción más madura de lo que significa para ella poder estar en el escenario y, mientras antes lo hacía de una manera completamente distinta, ahora reza para que las cosas fluyan de la mejor manera posible. Al mismo tiempo, pide por aquellos que asisten, dado que tras las últimas redadas migratorias todo se ha vuelto muy complejo.

“Cada vez que puedo pisar un escenario, antes lo tomaba muy desapercibido; ahora, cuando entro a un escenario, le rezo a Dios, le pido para que la gente que vaya allí se la pase bonito, porque entiendo que también ir a los conciertos en estos momentos es un tiempo muy difícil”, le comentó a su amigo Jomari Goyso.

Fue el pasado mes de octubre cuando ella recibió un galardón y, durante sus declaraciones, dijo sentirse muy agradecida, pero está consciente de que a las mujeres en la industria musical las equivocaciones pueden valer mucho más que lo que le cuesta a un hombre.

“Como mujeres en la industria, sabemos que cada logro cuesta el doble y cada error pesa el triple. Apoyarnos no debería ser una excepción, sino una costumbre. Gracias a todos los que me han apoyado en este tiempo tan difícil. Esto no solo es por nosotras, es por las que llegaron antes, como Elena Casals, y por las que llegarán después”, dijo tras recibir un reconocimiento en los La Musa Awards 2025.

Sigue leyendo:

· Latin Grammy 2025: Ángela Aguilar roba miradas con su cambio de look

· Christian Nodal sobre su boda eclesiástica con Ángela Aguilar: “¿De qué hablan?”

· “A ver si te deja mi marido”: Ángela Aguilar genera polémica tras comentario a fan durante firma de autógrafos