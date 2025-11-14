Latin Grammy 2025: Ángela Aguilar roba miradas con su cambio de look

La noche más esperada de la música latina, los Latin Grammys 2025, tomó por sorpresa a todos desde el primer momento. En Las Vegas, las mayores estrellas de la música en español desfilaron por la alfombra roja para celebrar el talento, los estrenos y las colaboraciones más importantes del año.

Pero como en cada edición, no solo la música brilla: las parejas de celebridades también acaparan titulares.



Entre los primeros en llegar estuvieron Maluma y Susana Gómez, así como el debut en alfombra roja de Lasso e Isidora Vives. Sin embargo, como ya es tradición, los reflectores terminaron concentrándose en una pareja que nunca pasa desapercibida: Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Ángela Aguilar y Christian Nodal dominan la alfombra roja

Desde que confirmaron su relación hace más de un año, y posteriormente se casaron, Ángela y Christian se han convertido en una de las parejas más comentadas de la industria. Se acompañan en giras, conciertos y eventos internacionales, por lo que su presencia en los Latin Grammys era prácticamente un hecho.



Lo que nadie esperaba era el radical y rapidísimo cambio de look de Ángela Aguilar.

El bob cut que definió su estilo… hasta hoy

La cantante más joven del clan Aguilar se ha consolidado como un ícono del bob cut, un estilo que la ha acompañado durante gran parte de su trayectoria. Su boda fue uno de los momentos donde más destacó este corte, luciendo un bob extremadamente corto que la hizo ver fresca, moderna y elegante.



Ayer mismo, durante el evento en honor a Raphael previo a los Latin Grammy 2025, Ángela volvió a lucir su bob tradicional junto a su esposo y a su padre. Pero hoy, para sorpresa de todos, la artista apostó por un look completamente distinto.

Ángela Aguilar impacta con cabello largo y estilo beach waves

La cantante llegó a la alfombra roja con un espectacular vestido naranja cut-out y un profundo escote en “V”, pero lo que realmente dejó a todos boquiabiertos fue su nuevo peinado:

Cabello notablemente más largo

Ondas estilo beach waves

Textura wet para un toque tropical y moderno



El maquillaje en tonos bronceados complementó a la perfección la calidez del vestido, creando un look armónico, sensual y lleno de frescura.



A su lado, Christian Nodal optó por un traje gris claro, camisa negra y gafas oscuras, proyectando un estilo sobrio pero elegante que contrastó idealmente con el brillo de su esposa.

Un look que marca tendencia

El inesperado cambio de estilo de Ángela Aguilar ya está dando de qué hablar en redes sociales, posicionándose como uno de los más comentados de la noche. Su capacidad para reinventarse sigue consolidándola como una de las figuras más influyentes de la moda en la música latina.

