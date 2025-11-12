Christian Nodal sobre su boda eclesiástica con Ángela Aguilar: “¿De qué hablan?”

El cantante Christian Nodal se encuentra en Las Vegas debido a que el próximo jueves 13 de noviembre será la ceremonia de los Latin Grammy y él, además, tendrá su propio show durante la edición 26. Durante un encuentro con la prensa, le preguntaron por la boda que tendrá por la iglesia con Ángela Aguilar, quien dio el anuncio en días anteriores.

Al responder sobre una nueva unión eclesiástica, el intérprete de “Botella tras Botella” se mostró indiferente ante la situación, ya que dijo: “Ya estoy casado, ¿de qué hablan? Ah, la boda… claro… sí“. Sin embargo, él no quiso dar mayores detalles de cómo será la celebración y mucho menos dio a conocer la fecha. Lo único que sí agregó es que sería una celebración “bien mexicanota”, sin decir más.

Desde el momento en el cual se casaron, iniciaron las especulaciones de cuándo sería su unión ante los ojos de Dios, y tras diversos rumores, fue Aguilar quien sostuvo un encuentro con sus fans y sus declaraciones rápidamente se viralizaron: “¡Van a ir a mi boda! Me voy a casar… en mayo. Por la iglesia“, aunque no aportó mayor información sobre cómo o dónde será o detalles de los preparativos.

La esposa de Christian Nodal se encuentra ofreciendo su tour “Libre corazón” por Estados Unidos y, sobre los conciertos que ha estado realizando, también le consultaron a él qué opinaba sobre los shows que comenzó a ofrecer desde la semana pasada. Él dijo que: “Ángela es una gran artista y tiene un gran… público”.

La Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en Amacuzac, Morelos, fue la gran testigo de la unión de Christian Nodal y Ángela Aguilar en julio de 2024, mientras que Nadia Ferreira y Marc Anthony asistieron como padrinos de la ceremonia íntima que realizaron en México. Sin embargo, al publicar la primera foto, se viralizó rápidamente tras la forma en la que él terminó con la madre de su hija en el mes de mayo.

Nodal y Aguilar hicieron pública su relación en junio de 2024, a menos de un mes de que él hubiera terminado con Cazzu, pero lo más sorprendente fue ver que en julio se casaron. Las críticas hacia ellos incrementaron mucho y, tras las declaraciones que ambos dan sobre su unión, casi siempre los comentarios negativos son mayores.

Sigue leyendo:

· Ángela Aguilar anuncia boda por la iglesia con Christian Nodal

· Christian Nodal dice que le negaron la visa a varios de sus músicos

· Christian Nodal y Ángela Aguilar cantan y presumen su amor en concierto