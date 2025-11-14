Avanza la transformación del Kingsbridge Armory de El Bronx en un gran centro comunitario

El Concejo Municipal aprobó un ambicioso proyecto para transformar uno de los edificios más históricos de El Bronx, el Kingsbridge Armory, en un próspero centro comunitario y un motor económico para el condado más pobre de la Gran Manzana.

La primera fase de este plan contará con un moderno centro de entretenimiento, una zona recreativa, espacios culturales y comerciales, una zona de manufactura ligera y más de 2,300 metros cuadrados de espacio comunitario, cuyo inicio de construcción se espera para 2026 y cuya finalización está prevista para 2030.

La segunda fase prevé la construcción de aproximadamente 500 viviendas de alquiler permanentemente asequibles junto al edificio del Armory,que se espera se complete en 2032..

Con el respaldo de una inversión de 216 millones de dólares de los gobiernos municipal, estatal y federal, se estima que esta iniciativa inyectará casi 2,900 millones de dólares en la economía local y generará alrededor de 3,600 empleos, dando prioridad a la contratación de residentes de la comunidad.

La propuesta, presentada a principios de este año por el alcalde Eric Adams, la gobernadora Kathy Hochul y el congresista Adriano Espaillat, se elaboró ​​a partir del “Plan de Visión Juntos por Kingsbridge”.

“El Kingsbridge Armory ha servido a nuestra ciudad durante más de un siglo, desde que era un centro de entrenamiento de tropas durante la Primera Guerra Mundial. Con esta votación, iniciamos un nuevo capítulo en su rica historia y avanzamos hacia un futuro más prometedor para El Bronx”, indicó el alcalde Adams.

“Con cientos de viviendas asequibles y decenas de miles de pies cuadrados destinados a espacios comerciales, comunitarios y de manufactura, esta ambiciosa propuesta ofrecerá a El Bronx un espacio esencial para trabajar, vivir y reunirse. Otras administraciones hablaron de transformar este espacio, pero nuestra administración lo hizo realidad. Gracias a los miles de miembros de la comunidad que compartieron sus opiniones sobre el futuro de Kingsbridge Armory y a los líderes comunitarios que lo han apoyado”, dijo.

El cuartel de Kingsbridge abrió sus puertas en 1917 y fue utilizado por el ejército estadounidense hasta 1994, antes de volver a ser propiedad de la ciudad en 1996. Fue declarado Monumento Histórico de la Ciudad de Nueva York en 1974 e incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1982.

Tres décadas de espera

Este icónico edificio se encuentra en el vecindario de Kingsbridge Heights, que alberga a una población diversa y medios de transporte que conectan con facilidad este vecindario con toda el área triestatal. Sin embargo, desde la década de 1990, esta infraestructura ha estado desocupada y esperando que se aproveche su potencial.

Los esfuerzos para rescatar el Kingsbridge Armory se remontan a casi tres décadas e incluyen varias solicitudes de propuestas, que no lograron avanzar a través del Concejo Municipal, ni obtener el financiamiento necesario.

Incluso, se asomó en un momento la posibilidad de convertir el majestuoso edificio, con arquitectura de estilo medieval, en un mega-mall.

Durante la última década, la instalación de uso militar ha servido como un centro de distribución de alimentos y suministro de emergencia después del huracán Sandy, al comienzo de la pandemia de COVID-19 y después del incendio de Twin Parks.

El plan de remodelación de esta edificación, se basa en varias de las prioridades clave de desarrollo económico de la gobernadora Kathy Hochul, incluidas inversiones estratégicas en infraestructura, desarrollo de la fuerza laboral y sectores de crecimiento del siglo XXI, para crear empleos bien remunerados.

“Con la reinvención del Kingsbridge Armory, veremos oportunidades de vivienda asequible, empleos sindicales bien remunerados con caminos hacia la clase media, espacios recreativos para jóvenes y familias, apoyo para las pequeñas empresas y un verdadero compromiso con el desarrollo económico equitativo en el Bronx que no hemos visto en década”, concluyó la presidenta del condado Vanessa Gibson.



En cifras:

$2,900 millones a la economía local inyectará este plan comunitario.

inyectará este plan comunitario. El plan está respaldado por una inversión de $216 millones de la ciudad, el estado y el gobierno federal.

Se crearán cerca de 3,600 empleos.

Este artículo fue publicado originalmente en LatidoBeat, una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos. Actualmente incluye a La Opinión (Los Ángeles), El Diario (New York), La Raza (Chicago), La Prensa de Houston, La Prensa de Orlando, El Comercio de Colorado y La Noticia (Charlotte).

Lee más noticias en LatidoBeat

Síguenos en Facebook, Linkedin e Instagram