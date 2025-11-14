Carlos Adyan lanza duras críticas contra el reality show La Casa de Alofoke 

La Casa de Alofoke se ha convertido en un fenómeno viral en las últimas semanas al reunir a un grupo de personalidades en una casa-estudio en República Dominicana, muy similar a formatos como La Casa de los Famosos, solo que el estilo es más libre y la cantidad de hechos que ocurren son mayores, dándole mayor dinamismo a la convivencia.

Esa rapidez hace que también las emociones sean más intensas y se produzcan algunos enfrentamientos, como el que ocurrió entre la creadora de contenido conocida como la Benítez, La Perversa y La Insuperable.

Este momento violento hizo que el conductor de televisión Carlos Adyan criticara la violencia que se ha expuesto en varios momentos de este programa de telerrealidad.

“Se hacen los locos los de producción normalizando las golpizas diarias en estos realities… están viéndolo todo dejan pelear a 3 mujeres por 2 minutos y no hacen nada hasta el que el chico (Ylexis) denunció diciendo que producción no hace nada por separarlos… una cosa es el contenido, otra ser cómplice de golpizas y montoneras. De hecho, no entiendo como las autoridades dominicanas no ha hecho nada para poner límites”, escribió el conductor de En Casa con Telemundo en su cuenta en Instagram.

Ante la crítica, Santiago Matías, más conocido como Alofoke, respondió: “Wao que se acabó el mundo por la opinión de un mmg vive de las apariencias. Y Telemundo llamándome para hacer entrevistas”.

El mensaje de Carlos Adyan contra Alofoke

Carlos Adyan no se quedó atrás y poco después le dijo al locutor dominicano: “Te hemos apoyado desde la primera temporada (has estado en el show) y lo seguiremos haciendo. La reflexión no fue personal, fue sobre la responsabilidad cuando se produce contenido que normaliza golpizas y desigualdad. El liderazgo no es provocar circo, es saber poner límites”.

Con esto, el conductor boricua dejó claro que rechaza el comportamiento que han tenido algunos participantes y cómo no se les ha castigado dentro del reality show, sino que han continuado tranquilamente en la competencia.

