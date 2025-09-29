Carlos Adyan y Carlos Quintanilla hablan de su deseo de ser padres 

Carlos Adyan y Carlos Quintanilla le contaron a Rodner Figueroa los detalles del anhelo que tienen de ser padres, otro momento especial que esperan vivir como parejas, pero cuando sientan que están preparados.

En el podcast Cara a cara con Rodner, el presentador de Telemundo y el productor de televisión profundizaron acerca de este tema. “Pare ser padre uno nunca está listo del todo, tenemos muchas cosas que trabajar y digo a nivel personal y financiero porque no es un misterio que para mantener a un hijo y darle la vida que merece hay que solidificar ciertas cosas, pero sí está en los planes”, destacó.

La pareja explicó que otra de sus preocupaciones es el tiempo y la atención que merece un hijo y eso es algo que, al menos por ahora, no pueden darle como quisiera.

“Tener un hijo no es tener una tortuga, hay que planear, entender cómo, por qué. Si vas a traer a alguien a compartir contigo es una responsabilidad educarlo y todo lo que eso implica. Somos muy organizados, sí queremos, pero queremos hacerlo bien”, afirmó.

El emprendimiento de Carlos Adyan

En el espacio, el boricua también habló de cómo entendió que era necesario tener negocios adicionales a su trabajo en Telemundo. Sin embargo, tuvo que retirarse de la sociedad de la que formaba parte en un famoso restaurante en la ciudad de Miami.

“No perdí nada, que eso es lo importante, pero trabajé mucho y una de las cosas que hablaba con Carlos es que para lo que estaba ganando no valía la pena el sacrificio que estábamos haciendo”, contó el talento de Telemundo para explicar cómo tomó la decisión de no seguir en este proyecto.

El puertorriqueño además explicó que esta etapa le ayudó a entender más de los negocios y valorar mucho el esfuerzo que hicieron en este local.

