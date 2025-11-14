Director de Miss Universe Cuba negó que Emilio Estefan le pagara millones de dólares para coronar a Lina Luaces 

Prince Julio César ofreció una entrevista a Rodner Figueroa, en la que habló de toda la experiencia que ha tenido como organización de Miss Universe Cuba y aprovechó la oportunidad para contestar algunos rumores que han surgido en torno al triunfo de Lina Luaces para representar a la isla.

“Hasta dos millones de dólares me depositaron en la cuenta, ¿okey? La gente que me mandó Emilio Estefan. Yo he tenido que leer cosas que digo, ¿hasta dónde puede llegar la creatividad de la gente? Que definitivamente es pura ficción alejada de la realidad”, comentó el preparador de misses para negar que hubo dinero de por medio para que la hija de Lili Estefan ganara el certamen.

El venezolano confirmó que la modelo estadounidense hizo su casting como todas las demás candidatas, pero que sí coincidió con ella y su madre en el Miss Universe México.

“Fue vista, se le habló, se le entrevistó, se le preguntó por qué estaba ahí, cumplió con todo lo necesario”, comentó.

Luego de esto, Prince Julio César afirmó: “Yo no conocía a Lili, a Lina, yo simplemente la veo, pero sí sabía quién era ella”.

En ese momento, pensó en que podría ser una buena candidata, pero igual debía concursar. “Yo la noche final del Miss Universo le dije ‘tú tienes que participar en Miss Cuba’”, recordó.

En este sentido, agregó: “Yo se lo sugerí, es la verdad, pero no con eso le dije que iba a ganar”.

El diseñador de moda indicó que eso mismo lo ha hecho con otras mujeres a las que les ve potencial para estar en el mundo del entretenimiento.

Ahora que Lina Luaces está en el Miss Universo, con la bandera de Cuba, la ve como una participante fuerte para conquistar en Tailandia la corona.

