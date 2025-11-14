Hispano murió baleado en hospital de Nueva York tras activar alarma de incendios y sacar cuchillo

Un hombre hispano de 45 años armado con cuchillo murió baleado en un confuso incidente en la sala de urgencias de un hospital del condado Orange de Nueva York anoche.

Una mujer que se encontraba cerca del lugar de la trifulca también resultó herida, pero se espera que se recupere. El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 11:00 p.m. del jueves en Montefiore St. Luke’s Cornwall Hospital de Newburgh, precisó ABC News. Según las autoridades, un individuo alterado en la sala urgencias activó la alarma de incendios, lo que provocó la intervención del Departamento de Bomberos de la Ciudad.

Los bomberos acudieron al lugar antes de la llegada de la policía. Mientras, el personal de seguridad del hospital se enfrentó al individuo, quien sacó un cuchillo y atacó a un guardia, según la policía. Otro guardia le disparó al agresor El sospechoso, identificado como Carlos Ortiz, residente de Newburgh, falleció posteriormente.

Al momento no se han presentado cargos contra el guardia, mientras la División de Detectives de la Ciudad Newburgh y el Grupo de Trabajo sobre Tiroteos continúan con la investigación.

El hospital emitió un comunicado: “Tras un incidente ocurrido durante la noche, se llevó a cabo una investigación policial en Montefiore St. Luke’s Cornwall. Nuestra principal responsabilidad es, y siempre será, proporcionar un entorno seguro y propicio para la recuperación de nuestros pacientes, personal y comunidad. Mantenemos firme este compromiso. Agradecemos al Equipo de Seguridad Pública de Montefiore St. Luke’s Cornwall, así como al Departamento de Policía de la Ciudad Newburgh, su constante dedicación a la seguridad y su rápida y profesional respuesta para proteger a nuestro personal y a nuestra comunidad. Nuestro hospital está abierto y en pleno funcionamiento. Cualquier pregunta adicional debe dirigirse al Departamento de Policía.”

Previamente, también anoche un joven entró armado al Hospital Mount Sinai en Manhattan (NY) y poco más tarde murió en el mismo centro de salud tras ser baleado por la policía en una calle cercana.

En 2024 Keber Martínez fue sentenciado tras declararse culpable de dispararle al paciente Rubén Pérez en la sala de emergencias del Jacobi Hospital en El Bronx (NYC), en una aparente guerra de pandillas.