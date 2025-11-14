Maribel Guardia inspira a las mujeres a seguir adelante sin tabúes por la edad

La actriz Maribel Guardia ofreció una exclusiva a People en Español para hablar sobre el nuevo proyecto que fue estrenado el pasado 7 de noviembre en México y se trata de “Cómplices”, donde aborda que a veces las mujeres, cuando llegan a su edad, se limitan mucho, cuando considera que siempre hay experiencias que se pueden aplicar para seguir adelante sin tener un tabú por los años de vida.

“Siento que a las mujeres de nuestra edad a veces nos marcan un límite de decir: ‘Oye, ya tienes tal edad, siéntate, póngase a bordar, enciérrese. ‘Casi que ya se acabó tu vida. Y no es verdad. Hay una gran riqueza en la madurez que viene del conocimiento, de todo lo que vas aprendiendo en la vida. No solamente te llenas de arrugas, gracias a Dios, sino que te llenas de conocimiento, de riqueza en las vivencias, si las sabes aplicar, obviamente, y creo que eso es parte del mensaje también de Cómplices”, reveló durante la entrevista.

Este proyecto tiene 13 episodios y, a través de ellos, demostrarán parte del humor negro donde verán la variedad en edades con actrices como Lucía Méndez, Marjorie de Sousa y Laura Flores. El objetivo de todo el equipo que trabajó en la serie es llevar un mensaje a las mujeres de su edad, sin importar las adversidades que puedan presentarse en el camino; la intención siempre será la misma: reír y continuar.

“Es una serie en la que pasan muchas cosas, pero estas mujeres nunca pierden el humor, se ríen en las desgracias, hacen locuras en los momentos menos apropiados. En la vida, siempre hay que reírse; al final, la risa es el alimento del alma“, dijo.

La actriz de raíces costarricenses mencionó que muchas veces la vida pone situaciones donde parece que continuar es muy complicado, pero mencionó que siempre es importante dar las gracias por un nuevo día. Antes de finalizar, no perdió la oportunidad de enviarle un mensaje a todas las mujeres que verán la serie: que valoren y cuiden su apariencia física.

“La vida a veces puede ser realmente terrible, a veces te da unas revolcadas, hay momentos en que tú crees que no puedes seguir, que no puedes levantarte de la cama y, a pesar de eso, hay que continuar. Hay que darle gracias a Dios, amarte, quererte, respetarte y amar la vida que Dios te da, haciendo honor a esa vida el tiempo que Dios te lo dé. Y parte de eso es lo que queremos inspirar a las mujeres: a que continúen, a que se quieran, a que se consientan, a que cuiden su cuerpo“, explicó.

