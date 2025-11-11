Maribel Guardia opinó de la vida amorosa de Imelda Tuñón: “Que sea una buena elección”

Imelda Tuñón hace pocos días se volvió tendencia y comenzó a ocupar los principales titulares del mundo del entretenimiento luego de que el programa de televisión “Siéntese quien pueda” compartiera una foto donde ella aparece besándose con un hombre. Recordemos que ella fue la pareja sentimental de Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023, y ahora Maribel Guardia, su exsuegra, opinó.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, la artista se sinceró sobre la posibilidad de que Tuñón vuelva a rehacer su vida tras la muerte de Figueroa, por lo cual espera que la persona que llegue a tener a su lado sea la más conveniente, no solo por ella, sino por su niño: “Qué bueno, me da mucho gusto. Le pido a Dios por ella, que sea una buena elección. Tiene que vivir su vida y continuarla”, explicó Guardia.

En los últimos días, se viralizaron unas grabaciones en las que presuntamente su nieto menciona que no la quiere, y ella espera que más adelante las cosas se puedan aclarar. Por ello, dijo que: “Han pasado cosas de audios que ella me ha mandado, que no les puedo contar, pero ya se notan cosas en el niño. Está alienado y no me voy a dejar manipular”.

Tuñón no quiso revelar detalles de su vida amorosa para que no surjan especulaciones sobre lo que está viviendo, aunque sí explicó que: “Estoy feliz. Mientras no afecte a mi hijo ni a mi familia, mientras (sea) una persona respetuosa, una persona digna de mí, porque yo no agarro cualquier pelafustán. Bueno, solamente me tocó una vez, ya lo vieron en entrevistas. Él ya lo sabe. Fuera de eso, no le puedo decir más”.

Algunos medios de comunicación han reseñado que aparentemente Maribel habría hecho que la expareja de su hijo supuestamente abortara, y cuando los reporteros le consultaron directamente a Imelda, ella prefirió no ofrecer detalles sobre lo que vivió porque teme tener consecuencias.

“Después de todo lo que me han hecho, no voy a hablar de este tema porque no sé qué me pueden hacer, la verdad, si profundizo en este tema. Entonces, no voy a hablar de este tema nunca más. No lo voy a decir, pregúntenle a ella. Ella no anhela nada, solo anhela su carrera. Es un tema que yo quiero dejar atrás“, dijo Tuñón.

