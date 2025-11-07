Maribel Guardia dice que hay tensiones familiares por la herencia de Julián Figueroa

Las diferencias entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia parecen que están lejos de ser solventadas, debido a que ahora enfrentan un nuevo problema. El testamento de su hijo Julián Figueroa está siendo evaluado por especialistas para conocer la veracidad de la firma del fallecido cantante: “El caso lo están viendo quienes lo tienen que ver y los peritos son los que dirán”, dijo a Mezcal TV.

La actriz mencionó que no comprende la razón por la cual fue citada, así como su esposo Marco Chacón, ya que Tuñón es la que desea reclamar la mitad de la herencia de Figueroa. La actriz dijo que el heredero de todo lo que tiene que ver con el fallecido cantante es su hijo José Julián, y ella no tendría nada que exigir.

“No sé por qué nos llamaron para eso, porque realmente es algo que quieren tirar el testamento, porque la esposa de mi hijo está peleando la mitad del testamento para ella y de la herencia de Joan, pero yo no tengo ‘ninguna vela en ese entierro’; digo, yo no soy heredera de nada ni estoy mencionada en el testamento, ni yo ni nadie más que el niño, entonces está peleando contra su propio hijo”, explicó Maribel.

La costarricense volvió a mencionar que de todo lo que dejó Figueroa, le corresponde reclamarlo a su único nieto, y que nadie más tiene la autorización para exigir algo de él: “El heredero universal de mi hijo Julián es su hijo José Julián, ¡nadie más!”.

Guardia abordó el tema de la casa de Julián Figueroa que hace pocos días se incendió. Aclaró que ese lugar le quedó a él luego de que su padre Joan Sebastian falleciera, por lo cual se le entregó a él como parte de la herencia. Pero él nunca se dedicó a ese sitio debido a la cantidad de dinero que había que invertirle.

“En vida, dejó cosas para los hijos (Joan Sebastian); entonces inmediatamente cuando murió, se las dejó a Julián, pero Julián no tenía patrimonio para invertir, porque Joan creo que la compró pensando en algún día remodelarla. El mismo Joan la compró y la dejó tirada; él nunca hizo nada ahí, la casa ya estaba semidestruida, sí, ya estaba muy abandonada y ha estado abandonada quince años “, agregó.

Sigue leyendo:

· Imelda Tuñón revela el impacto que ha tenido Maribel Guardia en su vida laboral

· Maribel Guardia no quiere un funeral: “Yo no quiero que me velen”

· Maribel Guardia e Imelda Tuñón declaran en el juzgado por la herencia de Julián Figueroa