Maribel Guardia responde a las críticas de su nieto en medio de la controversia familiar

José Julián es el nieto de Maribel Guardia y tras una filtración de un audio compartido en el programa “Venga la alegría” se pudo escuchar cuando el nieto de la actriz se refirió de manera negativa hacia ella comentarios que posiblemente fueron registrados por el tiempo que ellos vivieron juntos después de que en el mes de enero la costarricense demandara a Imelda Tuñón madre del pequeño.

La exnuera de la actriz le preguntó: “¿Quién te da de comer? ¿Quién te cuida? ¿Quién te ama con toda su alma? ¿Quieres volver a ver a Mimi?“, y de inmediato el hijo de Julián Figueroa le respondió: “No, esa mujer es horrible. Es mala y cruel. No lo creo, no creo que tenga corazón”.

Sin embargo, Imelda aprovechó para aconsejarlo para que no se exprese de tal manera y agregó que lo recomendable es esperar a ser un adulto para entender la situación y dar una opinión con mayor claridad por lo cual dejó claro que no pretende hablarle mal de su abuela: “Está bien, mi amor, tranquilo. Nunca vayas a decir eso. Cuando seas grande puedes decidir si quieres o no verla. No lo digas así, ella tiene un corazón”.

La actriz Maribel Guardia aprovechó para reaccionar a la grabación donde su nieto tiene comentarios negativos hacia ella y manifestó que considera que el pequeño está siendo manejado por todo lo que escucha en su entorno y no porque sea algo que realmente él piense sobre ella: “Han pasado cosas de audios que ella me ha mandado que no les puedo contar, pero ya se notan cosas en el niño. Está alienado y no me voy a dejar manipular“.

La madre de Julián Figueroa mencionó que considera que se ha expresado más de lo que debería ante los reporteros, pero no puedo evitar sentir tristeza y desolación por la situación que atraviesa: “He hablado demasiado y a ustedes se les va la mano conmigo. Pero hay un límite. Yo tengo un corazón, y esto me duele”.

“Yo ya les había comentado que de mi vida privada y lo que quiera hacer mientras no afecte a mi hijo y no afecte a mi familia no voy a comentar“, dijo Imelda durante un reciente encuentro con los medios.

Sigue leyendo:

· Maribel Guardia opinó de la vida amorosa de Imelda Tuñón: “Que sea una buena elección”

· Maribel Guardia dice que hay tensiones familiares por la herencia de Julián Figueroa

· Imelda Tuñón revela el impacto que ha tenido Maribel Guardia en su vida laboral