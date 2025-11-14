Noem entrega cheques de bonificación por $10,000 a trabajadores de TSA

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem informó que los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) que hicieron un “servicio ejemplar” a pesar del cierre del Gobierno, cuando no recibían su sueldo, les serán entregados cheques de bonificación a cada uno de ellos por $10,000 dólares.

Desde el aeropuerto de Houston, Texas, Noem ofreció una conferencia acompañada de algunos oficiales de TSA, a quienes felicitó “por su dedicación, por trabajar turno extra y por prestarse a trabajar todos los días”, a pesar del cierre del Gobierno por 43 días, el cual ha sido el más largo en la historia de EE.UU.

“Continuaron prestando sus servicios”

“Los estadounidenses pueden estar orgullosos de los trabajadores de TSA en todo el país, que continuaron prestando sus servicios con excelencia durante el cierre del gobierno; muchos de ellos hicieron grandes esfuerzos para proteger a nuestro país, cuidar de sus compatriotas y mantener nuestra nación en marcha”, indicó la secretaria Noem.

La secretaria también señaló que alrededor de 47,000 empleados de primera línea de TSA continuaron trabajando y los cheques de bono por $10,000 les serán entregados. El dinero saldrá de las bonificaciones utilizando fondos remanentes del año fiscal 2025.

Americans can be proud of TSA workers across the country who continued to serve with excellence throughout the shutdown—many going to great lengths to protect our country, care for their fellow Americans, and keep our nation moving.



President Trump and I are giving a $10,000… pic.twitter.com/wyZSDDpASa — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 13, 2025

“Haremos lo posible por reconocer su labor”

“Continuaremos no solo reconociendo a los empleados de todo el país, sino que también nos fijaremos en cada uno de los funcionarios de la TSA que prestaron servicio durante este cierre del gobierno, y haremos lo posible por reconocer su labor y ayudarlos económicamente con un cheque de bonificación para que ellos y sus familias puedan recuperarse”, expresó Noem.

Noem afirmó que hubo “decenas de miles de personas que se ofrecieron como voluntarias y continuaron sirviendo” durante las últimas seis semanas, informó CBS News.

“Vamos a analizar a cada persona que prestó un servicio excepcional durante este período de tantas dificultades”, dijo.

Por el cierre del Gobierno, los aeropuertos de todo el país se vieron afectados con la demora de miles de vuelos por la falta de controladores de tráfico. El presidente Trump dijo que cualquier personal que hubiera faltado al trabajo, “sufriría un descuento sustancial”.

Sigue leyendo: