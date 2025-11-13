Aaron Rodgers pide $3.7 millones de dólares por su mansión en Wisconsin

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión en Wisconsin que durante la última década ha pertenecido a Aaron Rodgers. La propiedad está disponible por $3.7 millones de dólares.

La propiedad entra al mercado al mismo tiempo que el jugador de fútbol americano ha dado a entender que esta podría ser su última temporada en la NFL.

La venta de esta residencia podría ser parte de un plan que tiene para comenzar a cerrar ciclos, pues Rodgers compró esta casa en 2015 por $1.7 millones de dólares. La inversión la hizo mientras todavía jugaba con los Green Bay Packers.

No es de extrañar que en su momento invirtiera en Wisconsin y habitara dicha casa, pues jugó con los Green Bay Packers desde 2008 hasta el 2022. Incluso, hace poco dijo que su intención era terminar su carrera jugando con el equipo.

La casa, en la que vivió durante siete años, tiene una extensión de 10,529 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, disponible en la página web de Coldwell Banker Real Estate Group, la propiedad es descrita como una “exclusiva propiedad de piedra, construida a medida, ubicada en un tranquilo y privado terreno de 5.32 acres con un hermoso paisaje”.

Sobre el interior, se resaltan los “impresionantes pisos de nogal americano tallados a mano y sofisticados detalles arquitectónicos en toda la casa”.

Durante siete años, Rodgers también pudo disfrutar de extensas áreas verdes con terraza, piscina, área de spa, área de barbacoa, caminerías, fuentes y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

