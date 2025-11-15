Andrea Meza se conmueve al hablar del desafío de equilibrar la familia y el trabajo en la TV

Andrea Meza estuvo ausente por algunos días en “La Mesa Caliente” y, tras su regreso al trabajo, explicó que se mantuvo alejada de sus funciones laborales por motivos personales, dado que, en ocasiones, hay que poner a la familia por delante de cualquier cosa. Fue lo que le tocó hacer a ella y tuvo que arriesgar ciertas cosas para lograrlo, razón por la cual terminó conmovida.

“A mí me toca este tema en una fibra supersensible porque, justamente, estos días estuve fuera por un tema personal. Para mí, encontrar ese balance es súper importante porque me perdí momentos muy importantes de mi familia por el trabajo, y no porque mi trabajo no me dejara ir, sino por el compromiso que uno tiene, como ‘no puedo faltar’. Y ahora dije: ‘No, para mí es más importante la familia y encontrar ese balance'”, explicó la presentadora.

El tema surgió debido a la nueva ocupación de la actriz Gaby Espino, quien mencionó todos los aspectos importantes y eventos a los que dejó de asistir porque estaba cumpliendo con sus actividades en el mundo del entretenimiento, ya que además tiene dos hijos, quienes habían pasado a segundo plano por sus responsabilidades, algo que, en esta etapa de su vida, no quiere que siga ocurriendo.

“Lo confieso, me perdí muchas cosas, me perdí los almuerzos, me perdí las tareas, las risas, las conversaciones sin prisa… Llegaba tarde y a veces, demasiado tarde”, dijo la venezolana.

Verónica Bastos fue una de las presentadoras que mencionó que la comprende, dado que ella también ha pasado por esa misma situación y, por el trabajo, debía dejar a su hija a un lado. En su rol de madre, comprende los momentos que no puede compartir por su compromiso con los televidentes.

“La entendemos como mamás todas las que estamos en esta mesa. Yo incluso he dejado de hacer programas de televisión. Los fines de semana, yo hacía ‘Pica’ y se extendía aquí en Telemundo. Estaba feliz de hacerlo, pero mi hija me necesitaba en esa etapa de mi vida […] y esa sensación mía de culpabilidad yo sabía que el resto de mi vida no me la iba a perdonar si no estaba con ella antes de que se fuera a la universidad; entonces, yo entiendo muy bien lo que Gaby está diciendo”, concluyó.

