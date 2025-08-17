Andrea Meza cuenta cómo le fue en su primera semana en La Mesa Caliente 

Esta fue la primera semana de Andrea Meza como conductora oficial del programa La Mesa Caliente, una experiencia retadora luego de haber estado en programas como Hoy Día y En Casa con Telemundo.

Después de estar en el show junto a Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Giselle Blondet, la Miss Universo 2020 ha hablado de cómo se ha sentido y cuáles han sido los principales retos que le ha tocado enfrentar: “Estos primeros días en La Mesa Caliente han sido fabulosos”.

Además de esto, indicó: “La preparación para este show es ardua. No estoy acostumbrada”.

Andrea Meza habló también del tiempo que le toma estudiar los distintos temas que presentan para sentirse lo suficientemente preparada y poder dar su opinión: “A lo mejor con el pasar de tiempo no hago tanto, pero acá tengo preparados todos los temas de los que voy a hablar, me toma horas. Gracias”.

En el video que subieron en la cuenta en Instagram, se vio la camaradería que tuvo con Giselle Blondet acerca de algunos tips para mejorar la postura.

La ex reina de belleza también confesó que le gusta mucho la diferencia de personalidades de sus compañeras, pero reconoció que todas son mujeres con mucha energía y que espera poner su granito de arena a la hora de participar en los debates.

“Me lo he disfrutado mucho, son temas que nos importan a todos”, comentó Andrea Meza, quien confirmó que se está gozando mucho este proyecto.

Justamente, esta semana la mexicana celebró su cumpleaños junto a sus compañeras, pues el 13 de agosto, día de su natalicio, ya tenía un par de días en el programa, por lo que fue agasajada con un pastel.

El público de Telemundo ha sido muy receptivo con Andrea Meza, sobre todo porque la conocen de otros proyectos de la cadena de televisión en los Estados Unidos.

