Andrea Meza dice qué buscará como jurado del Miss Universo 2025

Andrea Meza, conductora de televisión, será parte del jurado del Miss Universo 2025, que se celebrará en noviembre en Tailandia. Como parte de su labor, la mexicana ha contado detalles de qué quiere ver en la ganadora de esta edición.

En una entrevista con el creador de contenido Salvita, reveló que está emocionada de formar parte por primera vez del jurado del certamen. “Quería hacerlo desde hace un montón, pero me preguntaban que cuál era mi prisa, pues quería hacerlo casi después de entregar corona”, dijo.

La también modelo indicó que no era el momento cuando quiso pues le quedaba mucho por aprender y por eso ahora siente que está más equilibrada para ayudar a tomar la decisión.

Salvita le preguntó qué buscará en la ganadora y Andrea Meza respondió: “Quiero ver autenticidad, primero que todo. No me gusta cuando llegan tan estudiadas, con un personaje armado, porque eso no conecta, a mí no me conecta. Yo me puedo dar de cuenta cuando alguien me está hablando con un personaje”.

Andrea Meza habla de su rol como jurado en el Miss Universo

La ex reina de belleza le dijo a las candidatas que busquen ser ellas mismas, pero en su mejor versión, para demostrar que saben y que tienen un propósito para estar ahí.

La presentadora de La Mesa Caliente, show de Telemundo, comentó que el truco para ver quién puede ganar, es reconocer cuando una de ellas impacta no solo por como se ve, sino cuando habla.

“Todas las mujeres somos capaces, bellas, inteligentes, pero yo veo un problema en los concursos muy grandes y es que las entrenan para ser unas muñecas, algo artificial (…) ¿y dónde queda la personalidad de cada persona?”, afirmó.

En su opinión, la falta de proyección y de chispa es algo que incide en que mujeres muy bellas no logren coronarse, pues no tienen ese complemento. “Siempre les digo sé tú, olvídate de esa respuesta estructurada porque no dices nada, no conectas”, explicó.

