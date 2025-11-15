Arrestaron al hombre que destrozó la oficina de la fiscal federal interina Alina Habba en NJ

El hombre que presuntamente irrumpió y destrozó la oficina de la fiscal federal interina del distrito de Nueva Jersey, Alina Habba, fue arrestado tras una breve búsqueda, informó The New York Post, medio que detalló que el ataque ocurrió la noche del miércoles dentro del edificio federal en Newark.

Keith Michael Lisa, de 51 años, habría reaccionado de forma violenta después de que se le impidiera reunirse con Habba.

Las autoridades señalaron que inicialmente llegó con un bate, pero fue bloqueado en la entrada. Regresó sin el arma y se le permitió ingresar, momento en el que comenzó a gritar incoherencias y a destrozar propiedad federal, de acuerdo con los reportes citados por el Post.

🚨 "He got into the building. It was frightening." @AlinaHabba on the arrest of the suspect who allegedly attacked her office.



Prayers for Alina and those serving in public office!

Habba, quien se encontraba en su oficina durante el incidente, no resultó herida.

La fiscal federal interina celebró la captura del sospechoso con un mensaje en X: “¡Lo tenemos!”, escribió en la publicación, en la que agradeció al Departamento de Justicia y a las agencias federales involucradas.

“Este Departamento de Justicia no tolerará actos de intimidación o violencia contra las fuerzas del orden. Ahora la justicia se encargará de él”, agregó.

We got him.



This @TheJusticeDept under @AGPamBondi and our federal partners will not tolerate any acts of intimidation or violence toward law enforcement.



So grateful to @FBI @HSI_HQ and @USMarshalsHQ for their tireless work to capture him. Now justice will handle him. https://t.co/lKgo8RzjZw — US Attorney Habba (@USAttyHabba) November 15, 2025

El Post recordó asimismo que las autoridades habían advertido el jueves que Lisa debía ser considerado “peligroso”. Sin embargo, ni el FBI ni el Departamento de Justicia precisaron las circunstancias exactas de su arresto.

El hombre enfrenta cargos por posesión de un arma peligrosa en una instalación federal y por daños a propiedad federal, según documentos citados por el periódico.

Tampoco está claro si Lisa tenía como objetivo directo a Habba, una figura de alto perfil que, además de supervisar todos los procesos penales y civiles federales en el estado, fue también abogada personal del presidente Donald Trump.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reaccionó también en X tras el ataque a la oficina de Habba: “Nadie se saldrá con la suya amenazando o intimidando a nuestros fiscales ni destruyendo sus oficinas”, dijo.

Thanks to the great work of @FBI, @USMarshalsHQ, and @HSI_HQ the suspect wanted in the attack on @USAttyHabba’s office is now in custody.



No one will get away with threatening or intimidating our great US Attorneys or the destruction of their offices. — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) November 15, 2025

The New York Post incluyó el incidente dentro de una creciente ola de violencia política en Estados Unidos. Entre los casos recientes, el medio recordó:

El presunto ataque del pistolero Vane Boelter en Minnesota que dejó tres muertos, incluida la exlíder legislativa Melissa Hortman.

El atentado con bombas incendiarias contra la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, supuestamente motivado por antisemitismo.

supuestamente motivado por antisemitismo. El asesinato en septiembre de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, durante un evento universitario en Utah Valley.

