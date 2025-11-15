Conoce 9 estrategias para conseguir comida gratuita o económica en tiempos difíciles

En tiempos de dificultades económicas, cada consejo cuenta. Kevin Curry, fundador de Fit Men Cook, diseñó una serie de estrategias ingeniosas y accesibles para conseguir alimentos nutritivos y asequibles, utilizando alternativas como los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y otras ayudas locales valiosas.

Curry diseñó esta estrategia luego que se graduó de la Escuela de Negocios de Harvard durante la recesión mundial de 2008 y no pudo encontrar trabajo, por lo que tuvo que inscribirse al Programa SNAP para poder subsistir.

“Me dio vergüenza”, reconoció en entrevista con Life Kit. “Pero la trabajadora social miró mi sudadera de Harvard y me dijo: ‘No te avergüences. Esto es un puente entre donde estás y adónde vas'”. Esa frase cambió por completo su forma de concebir la asistencia alimentaria, pues comprendió que: “La gente necesita ayuda, y no se trata de un tipo de persona en particular. El programa SNAP es un recurso para todos nosotros”.

Casi dos décadas después de esta tragedia financiera, Curry fundó Fit Men Cook, una comunidad de fitness y alimentación nutritiva que ofrece consejos para preparar comidas y recetas saludables y económicas.

Su experiencia fue fundamental para muchos beneficiarios del programa SNAP, afectados por el cierre del gobierno que detuvo al menos una parte de los cupones de alimentos durante el mes de noviembre y ha seguido compartiendo consejos en sus redes sociales para que puedan encontrar alimentos gratuitos o asequibles:

Usa tu tarjeta EBT para comprar el doble de frutas y verduras

Si recibes el Programa SNAP, consulta si en tu estado se ofrece el programa Double Up Food Bucks, que duplica el valor de sus beneficios SNAP EBT en la compra de productos frescos. “El objetivo es que las familias de bajos ingresos tengan más acceso a alimentos frescos y saludables”, recuerda Curry.

Accede a despensas y comedores sociales cercanos

Puedes llamar a la Línea Nacional contra el Hambre del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para encontrar información actualizada sobre entrega de despensas de alimentos y comedores sociales cercanos. El número es 1-866-3-HUNGRY (o 1-866-348-6479), que funciona de 8:00 a 20:00 (hora del este) y cuenta con información más actual que la que está disponible en línea.

Visita bancos de alimentos para surtirte

“No tengas miedo de visitar varios bancos de alimentos”, explica Curry. Cada banco tiene artículos diferentes, y si buscas algo específico, puedes visitar otro banco para conseguirlo. “No digo que acumules provisiones, pero hay dignidad en tener opciones y variedad en tu alimentación”, dice.

Consulta con el trabajador social de la escuela de tu hijo para conocer los programas de alimento

Existen algunos programas que otorgan servicios gratuitos de desayuno, almuerzo y alimentación después de clases. “Averigua qué ofrece la escuela de tu hijo y si cumples con los requisitos para estos beneficios”, dice Curry. Si tienes algunas comidas cubiertas puedes reducir los gastos en el supermercado.

Compra alimentos con descuento que están a punto de caducar

La mayoría de supermercados y restaurantes usan aplicaciones como Flashfood y Too Good to Go para vender comida cuya fecha de expiración está cercana y los ponen en liquidación a precios muy bajos. Descarga las aplicaciones para ver si estos servicios están disponibles en tu zona.

No te avergüences de pedir descuentos al momento de pagar en el supermercado

“Los empleados también son personas. Saben lo que se siente”, recuerda Curry. Puedes hablar con confianza con ellos sobre tu situación económica, al momento de pagar. Pregunta si te puede hacer un descuento en la compra. “He comprobado que la gente de verdad quiere ayudar”.

Pregunta por descuentos y ofertas en tu supermercado habitual

Muchas cadenas importantes, como Albertsons, Aldi y Kroger, tienen ofertas atractivas en días específicos de la semana, en los que te conviene más hacer tus compras de alimentos.

Intenta comprar comida al final del día

Esta estrategia te permitiría comprar comida a precios más bajos mientras guardan la carne o los productos frescos de la panadería, dice Curry.

Adicionalmente, Curry explica que para armar una cesta de la compra económica, debes elegir alimentos duraderos, que te ayuden a sentirte satisfecho y nutritivos entre ellos, frijoles, lentejas, arroz, avena, pasta, conservas y frutas y verduras congeladas.

Con unos pocos ingredientes puedes preparar varias comidas. Curry gastó 16 dólares en papas, pavo molido, una cebolla, un pimiento, queso, salsa para enchiladas y una lata de frijoles negros, y con ellos preparó tres platillos para la semana: papas al horno rellenas de frijoles y pavo, waffles salados, una salsa de frijoles con queso y una frittata. “Es una forma divertida de cocinar, y además rinde mucho más”, comenta.

