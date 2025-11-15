Maduro canta ‘Imagine’ de John Lennon y acusa a Trump de querer “bombardear” Venezuela

Nicolás Maduro cantó brevemente la canción Imagine de John Lennon este sábado durante un acto en Caracas, en medio de crecientes tensiones con el gobierno estadounidense de Donald Trump, a quien acusó de intentar “bombardear e invadir” a Venezuela.

En el evento, afirmó que había que “hacer todo por la paz, como decía John Lennon” y cantó parte de la canción. Posteriormente, decretó “la paz para Venezuela y la paz para el Caribe y Suramérica”, en nombre de “Dios padre todopoderoso”.

El acto también incluyó la juramentación de los Comités Bolivarianos de Base Integral, equipos de trabajo del chavismo ubicados en distintas calles del país que, según el régimen, tendrán la tarea de “defender la patria de cualquier amenaza” externa.

Maduro convocó a seis estados del este del país —Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre— a una “vigilia y una marcha permanente en las calles” en respuesta a la reanudación de ejercicios militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago.

Llamó a las fuerzas populares, sociales, políticas, militares y policiales a movilizarse “con fervor patriótico” y mantener la bandera de Venezuela en alto.

El régimen venezolano ha mantenido una movilización militar permanente durante los últimos tres meses, argumentando que se trata de una respuesta al despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en el Caribe, cerca de la costa venezolana, iniciado en agosto.

Este sábado, el chavismo denunció que la operación militar estadounidense denominada Lanza del Sur, anunciada el jueves, busca “desencadenar acciones violentas y sembrar un conflicto” en la región.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, confirmó que la Marina de Estados Unidos continuará sus ejercicios militares junto a la Fuerza de Defensa Trinitense en aguas cercanas a Venezuela hasta el 21 de noviembre.

Maduro calificó los ejercicios de Estados Unidos y Trinidad y Tobago como “amenazas militares” y acusó a Washington de pretender “matar a un pueblo cristiano en América del Sur”.

