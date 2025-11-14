Mamdani afina estrategia esperando ataques de Trump a Nueva York cuando asuma la alcaldía

Zohran Mamdani tuvo su primera reunión oficial post electoral con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en la que ambos demócratas afinaron estrategias para enfrentar los posible ataques del mandatario republicano Donald Trump a la ciudad cuando el alcalde electo asuma el cargo el 1 de enero.

Esto se produjo después de que Mamdani consultara recientemente con otros gobernadores demócratas, entre ellos Wes Moore de Maryland, JB Pritzker de Illinois y Josh Shapiro de Pensilvania, esta misma semana. Todos ellos han tenido desacuerdos con Trump.

Mamdani se reunió con Hochul ayer durante 90 minutos. Según la gobernación ambos discutieron, entre otros temas, “los constantes ataques de los republicanos de Washington contra Nueva York y la mejor manera de proteger a los neoyorquinos ante las crecientes amenazas federales”. Una de las amenazas más recurrentes de Trump es el recorte de fondos federales.

La gobernadora y el alcalde electo también hablaron sobre la planificación de la transición y los primeros nombramientos, y sobre cómo podrían colaborar para garantizar que la nueva administración tenga éxito en la atención a los neoyorquinos, comentó ABC News. Igualmente discutieron sobre el cuidado infantil universal, tema que Mamdani destacó durante su visita a una guardería en Brooklyn el jueves.

Previamente Mamdani y Pritzker conversaron sobre su experiencia con el intento de Trump de enviar tropas a Chicago y cómo prepararse ante una posible incursión similar en la ciudad de Nueva York.

Trump ha afirmado que las ciudades gobernadas por demócratas, como Nueva York y Chicago, están en “mala situación” y ha amenazado con “ponerlas en orden, una por una”. El martes en sus redes sociales Trump declaró que su administración intensificará los esfuerzos para combatir la delincuencia en Chicago.

Trump ha dicho que Pritzker, quien se ha opuesto a sus esfuerzos, “¡debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE!”, mientras que él y el alcalde demócrata de Chicago, Brandon Johnson, rechazan la iniciativa de Trump de desplegar la Guardia Nacional.

Según fuentes cercanas a la conversación, Mamdani y Pritzker también hablaron sobre su compromiso de priorizar la asequibilidad de la vivienda.

Trump, nativo de Nueva York, ha sido muy impopular en la región desde su primer gobierno, enfrentando a los entonces gobernador y alcalde demócratas Andrew Cuomo y Bill de Blasio. Sin embargo, en un giro histórico, recientemente pidió votar por Cuomo para evitar en vano que Mamdani -a quien llama “comunista extranjero”-, ganara al alcaldía.

En medio de acusaciones federales y la crisis migratoria, Eric Adams ha sido el único funcionario electo en Nueva York con el que Trump ha tenido relaciones cordiales desde la Casa Blanca, algo que le ha ganado severas críticas al alcalde.

Durante la campaña, Trump y Mamdani intercambiaron ataques constantes, algo que favoreció al joven político en las encuestas, siendo la ciudad mayormente demócrata. En tanto, el viernes la joven congresista republicana Elise Stefanik, aliada de rump, anunció que enfrentará a la demócrata Hochul, llamándola de nuevo “la peor gobernadora del país”.