Asesinan a tiros a John Beam, coach protagonista de la serie de Netflix ‘Last Chance U’

John Beam, legendario entrenador de Laney College, fue asesinado. El protagonista de la serie de Netflix ‘Last Chance U’ recibió un disparo el pasado jueves 13 de noviembre mientras estaba en el campus.

El Departamento de Policía de Oakland confirmó esta versión y la detención del presunto responsable. Beam murió al día siguiente del ataque en un hospital de la zona. Tenía 66 años.

El tiroteo sucedió en el campus de Laney College (Oakland, California), cerca del mediodía. Beam trabajaba como director atlético desde 2006.

La policía recibió reportes de disparos y encontró a Beam gravemente herido. Fue trasladado de urgencia a un hospital, pero terminó perdiendo la vida.

“Este fue un incidente muy dirigido”, declaró el subdirector de la Policía de Oakland James Beere, quien agregó que el sospechoso conocía a Beam, aunque no mantenían una relación cercana.

Según la Policía, el detenido no estudió ni jugó para Beam en Skyline High School, pero sí era conocido por pasear por el campus. Las autoridades detallaron que no hubo resistencia a la autoridad a la hora del arresto.

Asimismo, confirmaron que se recuperó un arma de fuego. La policía de Oakland identificó al presunto atacante como Cedric Irving Jr., de 27 años. Oakland atraviesa momentos de violencia.

El tiroteo ocurrió apenas un día después de que un estudiante fuera baleado en Skyline High School, quien se mantiene en condición estable.

Cuatro décadas dedicadas al fútbol americano

John Beam fue un referente del fútbol americano universitario en California, con más de 40 años de trayectoria como entrenador y director atlético, reconocido mundialmente por su aparición en la serie de Netflix ‘Last Chance U’.

Beam nació en 1959 y se formó en Los Ángeles, donde comenzó a involucrarse en el fútbol americano juvenil. Su carrera como entrenador arrancó en San Diego, trabajando en programas de desarrollo comunitario.

En los años 80 y 90 se consolidó como entrenador en Skyline High School (Oakland). Allí construyó un programa donde ganó 11 títulos de liga y dos campeonatos estatales.

En 2004 se unió a Laney College (Oakland, California) como coordinador ofensivo. Dos años después fue nombrado head coach de los Laney Eagles y posteriormente director atlético.

En 2020, Beam y los Laney Eagles fueron protagonistas de la quinta temporada de la serie documental de Netflix ‘Last Chance U’.



