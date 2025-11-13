Cowboys confirman que la novia de Marshawn Kneeland está embarazada tras su muerte

El entrenador en jefe de los Dallas Cowboys, Brian Schottenheimer, confirmó que Catalina Mancera, pareja del fallecido defensive end Marshawn Kneeland, está embarazada. El anuncio se produjo el miércoles 12 de noviembre durante una conferencia de prensa, apenas una semana después de que el jugador muriera por una aparente herida de bala autoinfligida a los 24 años, según informó The Dallas Morning News.

Schottenheimer expresó que la organización asumirá un rol activo en el bienestar de Catalina y del bebé. “Queremos asegurarnos de que ella esté cuidada y que el bebé sea cuidado por el resto de sus vidas”, dijo el entrenador, subrayando el compromiso de los Cowboys con la familia del jugador.

Como parte de ese apoyo, la franquicia creó el Fondo Conmemorativo Marshawn Kneeland, destinado a ofrecer respaldo económico a Catalina y al hijo que está por nacer.

La noticia del embarazo se suma al impacto que generó la muerte del jugador, ocurrida la noche del miércoles 5 de noviembre.

Kneeland había tenido una destacada actuación apenas 48 horas antes en el partido de Monday Night Football ante los Arizona Cardinals, donde recuperó un despeje bloqueado y anotó un touchdown que inició la reacción del equipo.

Según los reportes oficiales, la noche del incidente Kneeland lideró una persecución policial tras negarse a detenerse por una infracción de tránsito. Su vehículo terminó estrellado en Dallas Parkway, en Frisco, y los agentes del DPS de Texas informaron que durante la búsqueda recibieron alertas de que el jugador había manifestado ideas suicidas. Fue encontrado sin vida cerca de su automóvil a la 1:31 a.m. del jueves 6 de noviembre, con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida.

