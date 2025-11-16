EE.UU. designará como organización terrorista al Cartel de los Soles, vinculado a Maduro

El Departamento de Estado de Estados Unidos designará al Cartel de los Soles, que ha vinculado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, como Organización Terrorista Extranjera (OTE), informó este domingo el secretario Marco Rubio.

Rubio sostuvo en un comunicado que el grupo criminal “ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela” y que es “responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa”.

La designación, según el comunicado del Departamento de Estado, se concretará el próximo 24 de noviembre.

Meses atrás, el Departamento del Tesoro ya había clasificado al Cartel de los Soles como organización terrorista, acusándolo de operar desde las instituciones del Estado venezolano y de apoyar a grupos criminales como el Tren de Aragua y al cartel de Sinaloa.

El anuncio se produce mientras la Casa Blanca incrementa la presión sobre Venezuela y en medio de reportes de prensa que señalan que el Gobierno de Trump evalúa distintas opciones —incluyendo opciones militares— para ese país.

El viernes, el propio presidente alimentó esa incertidumbre al declarar informalmente ante periodistas: “No puedo decirles qué sería, pero ya me he decidido sobre Venezuela”.

La reacción en Washington no tardó. El congresista republicano Mario Díaz-Balart celebró la medida y afirmó en un mensaje en X que “Maduro es el cabecilla de una red narcoterrorista que fomenta la violencia, el narcotráfico y las amenazas contra los estadounidenses”.

También agradeció al secretario Rubio y al presidente Donald Trump por lo que calificó como “liderazgo decisivo para proteger a nuestro país y responsabilizar a estos criminales”.

