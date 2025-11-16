Los Miami Dolphins ganan en tiempo extra el primer partido oficial de la NFL en España

Los Miami Dolphins hicieron historia en el Santiago Bernabéu al imponerse 16-13 a los Washington Commanders gracias a un field goal de Riley Patterson en tiempo extra, en un duelo que cumplió con la expectativa de ser el primer partido oficial de la NFL disputado en España.

Desde horas antes del kickoff, la NFL apostó por llevar a Madrid una puesta en escena idéntica a la que se vive en Estados Unidos. Hubo fuegos artificiales, presencia de figuras como Zinedine Zidane, ceremonias tradicionales como el sorteo de campos, interpretaciones del himno estadounidense y la Marcha Real.

Con 78,610 aficionados en las tribunas del Bernabéu, el ambiente estuvo a la altura del hito histórico.

Un duelo cerrado desde el inicio

Los Dolphins comenzaron agresivos, apoyados en las corridas de De’Von Achane y las recepciones de Jaylen Waddle, pero debieron conformarse con un field goal de 46 yardas de Patterson. Washington respondió con una serie sostenida a través de carreras y pases cortos, pero tampoco pudo llegar a la zona de anotación. Matt Gay igualó el marcador (3-3) antes del cierre del primer cuarto.

Miami retomó la ventaja en el segundo periodo, nuevamente con Patterson (6-3), pero Gay equilibró el marcador antes del descanso con un gol de campo de 30 yardas tras haber fallado un intento previo de 51. El show del entretiempo contó con Daddy Yankee y Bizarrap, quienes encendieron al público antes de la reanudación.

La segunda mitad abrió con el primer touchdown del encuentro. Deebo Samuel recibió un pase corto de Marcus Mariota y recorrió 20 yardas para el 13-6, cerrando una serie de ocho jugadas. Miami estuvo cerca de responder de inmediato, pero desperdició tres oportunidades dentro de la yarda cinco.

El empate llegó en el último cuarto: un avance sostenido, con dos buenas recepciones de Malik Washington, terminó con una carrera de una yarda de Ollie Gordon II y el punto extra de Patterson (13-13).

Washington tuvo una ocasión inmejorable con una escapada de 44 yardas de Mariota, pero falló en tres intentos terrestres desde la yarda cinco y en un pase en cuarta oportunidad. Más tarde, un error en la recepción de un punt les costó campo y puso a Miami a solo 42 yardas de la zona de gol.

Ahí apareció nuevamente Achane, quien llevó casi todo el peso del avance antes de salir tocado. Sin poder concretar, dejaron a los Commanders con poco más de un minuto y medio. Mariota completó dos pases largos, pero Gay falló un intento desde 56 yardas, enviando el duelo al tiempo extra.

La prórroga se definió de inmediato: Jack Jones interceptó un pase de Mariota y dejó a Miami en posición ideal. Tras varias corridas de un Achane renacido, Patterson conectó el gol de campo ganador desde 29 yardas.

