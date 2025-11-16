Noem elogia a agentes migratorios por detener a inmigrantes durante el cierre federal

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, agradeció a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por haber detenido a inmigrantes presuntamente criminales durante el cierre del gobierno más largo en la historia del país, finalizado el jueves en la noche tras la firma del presidente Donald Trump.

Noem destacó el trabajo de los funcionarios que, pese a permanecer 43 días sin recibir salario, continuaron realizando arrestos de inmigrantes “ilegales criminales peligrosos y violentos”.

“Gracias a cada miembro del equipo del DHS por su dedicación y resiliencia durante el cierre del gobierno (…) una gran dificultad para sus familias”, afirmó la funcionaria en un primer comunicado publicado el jueves.

La secretaria señaló que, durante ese periodo, los agentes “hicieron que Estados Unidos fuera más seguro”, al llevar a cabo detenciones de individuos que, según el DHS, incluían “pedófilos, secuestradores y narcotraficantes” y sostuvo que estos “monstruos (…) están fuera de nuestras comunidades”.

También agradeció a Trump por la reapertura del gobierno, al afirmar que “gracias al Presidente Trump, nuestro gobierno está en funcionamiento”, y aseguró que la administración continuará “cumpliendo nuestra promesa al pueblo estadounidense: garantizar la seguridad de nuestra patria”.

En un segundo comunicado del DHS, emitido este viernes, Noem aseveró que la reapertura del gobierno permitirá que todos los empleados del Departamento retomen plenamente sus funciones.

Noem señaló que, aunque la misión del DHS “nunca se detiene”, algunas operaciones habían sido restringidas durante el cierre y ahora podrán reanudarse por completo. También informó que la agencia trabaja para que los empleados reciban el salario atrasado a partir del 20 de noviembre, incluyendo a quienes trabajaron sin paga y a quienes estuvieron en licencia temporal.

