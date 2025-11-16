Senador republicano alerta de posibles ataques de Maduro en Venezuela para culpar a EE.UU. y a la oposición

El senador republicano Carlos Giménez advirtió este sábado que su oficina sigue de cerca informes que sugieren que el régimen de Nicolás Maduro podría estar preparando actos de sabotaje contra infraestructura estratégica en Venezuela, con la intención de responsabilizar a Estados Unidos o a la oposición democrática de ese país.

Segú, los reportes —aún sin verificación independiente— apuntan a posibles ataques contra puentes, túneles y refinerías, lo que, a su juicio, coincide con “las tácticas desesperadas de una dictadura en colapso”.

El legislador, uno de los críticos más férreos de Maduro en el Congreso estadounidense, afirmó que Washington continuará respaldando “firmemente al pueblo venezolano contra la tiranía, la corrupción y cualquier intento de fabricar caos o manipular la verdad para su supervivencia política”.

La advertencia del congresista ocurre en un contexto de tensión entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro por el despliegue naval estadounidense.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, informó este domingo que el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del Pentágono, entró a aguas del Caribe para “combatir las amenazas transnacionales”.

“A través de un firme compromiso y el uso preciso de nuestras potencias, estamos listos para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”, afirmó Holsey en un comunicado de prensa publicado en el portal del organismo militar estadounidense.

Este operativo marítimo en el área del Comando Sur de Estados Unidos proviene por órdenes del jefe del Pentágono Pete Hegseth, quien dirige el grupo de ataque del portaaviones, y en apoyo a directrices del presidente Donald Trump de desmantelar organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar narcoterroristas para defender su territorio.

“El despliegue del equipo de ataque del USS Gerald R. Ford representa un paso crítico en reforzar nuestra solución de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la del territorio americano”, enfatizó.

El portaaviones acompañará a la Unidad Expedicionaria 22 a bordo del USS Iwo Jima, como parte de la operación militar Lanza del sur que está relacionada con la lucha de Washington contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

