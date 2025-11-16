Tiroteo masivo en Newark deja dos muertos, entre ellos un niño de 10 años

Dos personas fueron baleadas hasta la muerte, entre ellas un menor de 10 años, y otras tres resultaron heridas en medio de un tiroteo masivo en Newark.

Una joven de 21 años murió a causa de sus heridas, mientras que un niño de 11 años y dos hombres, de 19 y 60 años, están en condición estable luego del ataque que tuvo lugar en Newark a las 7:00 de la noche del sábado, de acuerdo con la Fiscalía del Condado de Essex.

Los vecinos dieron a conocer que escucharon una serie de disparos rápidos, seguidos de gritos.

“Se oían muchos gritos”, indicó un residente de un edificio de apartamentos cercano, donde las autoridades impidieron que la gente volviera a entrar el sábado por la noche.

“Fueron muchos [disparos]. Más de seis”, expresó a NJ.com la mujer, que pidió no dar su nombre.

Las dos víctimas fatales fueron llevadas de emergencia al Hospital Universitario luego del tiroteo, mientras que el alcalde de Newark, Ras Baraka, hacía un llamado al pistolero a entregarse.

El mencionado alcalde emitió un comunicado en el que se refería al tiroteo, así como la muerte de un niño de 2 años que cayó de una ventana en la ciudad horas antes, informó New York Post.

“Hoy fue un día oscuro y devastador en Newark, ya que un niño pequeño cayó y murió esta tarde desde la ventana de un apartamento y otras dos almas inocentes murieron en un tiroteo en Chancellor Avenue”, apuntó.

“Nuestra ciudad llora la pérdida del bebé y el asesinato depravado y sin sentido de una mujer de 21 años y un niño de 10 años, arrebatados de los brazos de sus padres cuando sus jóvenes vidas apenas comenzaban a florecer”, dijo Baraka.

“No descansaremos hasta que se haga justicia para los padres y familiares que sufren un dolor y una pena indescriptibles. Newark trabajará incansablemente con la fiscalía, las fuerzas del orden estatales y las agencias federales para garantizar que se haga justicia. Instamos al asesino a entregarse, ya que no tiene dónde esconderse”, declaró el alcalde.

El tirador abrió fuego en la cuadra 300 de la avenida Chancellor, desatando una ráfaga de balas, y se vieron al menos 17 marcadores de evidencia en la escena el domingo en la mañana, según WABC.

Los policías y detectives vestidos de civil fueron vistos temprano esta madrugada con linternas, examinando lo que parecía ser una chaqueta en el suelo, mientras rastreaban la zona mayoritariamente residencial.

Newark, la ciudad más grande de Nueva Jersey, con una población aproximada de más de 300,000 habitantes, experimentó un incremento un aumento del 13% en los crímenes violento en el año previo a mayo de 2024, de acuerdo la Colaboración para la Seguridad Pública de Newark (NPSC), con sede en la Universidad de Rutgers.

Cualquier persona que tenga información sobre el caso debe comunicarse con la línea de información de la Oficina del Fiscal del Condado de Essex al 1-877-TIPS-4EC o al 1-877-847-7432.

La fiscalía del condado de Essex brindó una recompensa de $10,000 dólares a quien proporcione información que conduzca a una detención en el caso.

