Adolescente hija de dominicanos murió baleada en la cabeza dentro de edificio en Nueva York; buscan a su amiga

Kimberly Olmos, joven de 18 años, recibió un disparo en la cabeza en un complejo de viviendas públicas (NYCHA) en Hell’s Kitchen (Manhattan) y la Policía de Nueva York pide ayuda del público para esclarecer el crimen.

Los padres de la víctima son de República Dominicana, pero ella nació en Nueva York. La joven vivía con su madre en el barrio de Morris Heights, en El Bronx. Los detectives ahora intentan determinar si fue baleada intencionalmente o se trató de un disparo accidental con un arma que la presunta agresora se llevó en su huida, según una fuente policial.

“Ella cursaba la preparatoria”, declaró su padre, Richard Olmos, al Daily News en una entrevista exclusiva. “Iba a viajar a República Dominicana de vacaciones el 14 de noviembre. Estaba muy emocionada. Tan emocionada que contaba los días… Me sorprende que todo esto haya pasado”.

Olmos recibió el disparo en una escalera del complejo Harborview Terrace de la NYCHA, ubicado en la calle 56 Oeste, cerca de la 10ma Avenida, alrededor de las 12:45 a.m. del domingo, informó la policía. Los paramédicos la trasladaron de urgencia a Olmos al Mount Sinai West, donde falleció poco después.

Los detectives trabajan con la hipótesis de que se encontraba con una amiga mientras bajaba las escaleras. Según una fuente policial, esa joven no identificada estaba jugando con el arma cuando se disparó accidentalmente y luego escapó.

“Me preocupaban las personas con las que se juntaba”, dijo el padre de la víctima. “Le decíamos que no se relacionara con esa clase de gente, pero tiene 18 años. No podemos hacer mucho”.

Los investigadores buscan testigos que puedan ayudarles a esclarecer lo sucedido. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

NYPD celebró una reducción del 23% en los tiroteos este año, de 649 a 500 hasta el 3 de agosto. Los homicidios también disminuyeron 25%, de 241 (2024) a 179 a ese momento en 2025. Sin embargo, la violencia con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Hay víctimas de todas las edades. El mes pasado Jeremías Anariba Morán, nativo de Honduras, fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de dispararle fatalmente a su amigo Gustavo Godínez Cárcamo (40) dentro de un auto en Long Island (NY). En agosto Vick Ramjit, hombre de 38 años, murió tras ser baleado con su propia arma durante un forcejeo con un amigo dentro de una casa también en Queens.

Más recientemente, el sábado Tyson “TJ” Harps Jr., adolescente de 16 años, murió baleado cuando estaba visitando amigos en Brooklyn (NYC), 90 minutos después de enviarle un mensaje de texto a su madre. La semana pasada un hombre fue arrestado como sospechoso de haber herido a tres transeúntes inocentes afuera del Woodhull Hospital en Brooklyn en respuesta a supuestas amenazas que había recibido la hija de su novia.

A principios de octubre tres hombres murieron baleados en la cabeza en un lapso de apenas 10 horas en Nueva York: uno en una calle en El Bronx y dos primos en un hogar en Queens. Además un padre y su hijo fueron acusados del homicidio de un joven afuera de lavandería, también en El Bronx (NYC).

Previamente Jonathan Adams, adolescente de 18 años, recibió un disparo mortal en la cabeza dentro de una vivienda en Queens (NYC) y seis personas fueron detenidas para ser interrogadas. En septiembre Sanjay Samuel, niño de 13 años, murió en el hospital donde estaba en coma, dos días después de haber sido baleado en la cabeza camino a la escuela en Queens (NYC). A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem.