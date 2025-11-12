Hallan cadáver de joven desaparecido en NJ hace 10 años: ADN confirma identidad

John Paul Fernández fue identificado como la víctima cuyos restos fueron hallados en Nueva Jersey, 10 años después de ser reportado desaparecido.

En 2015 la Fiscalía del condado Monmouth informó que el joven de entonces 23 años había sido visto por última vez en el lago Natco el 13 de diciembre de ese año. Ahora su madre, Ninia Fernández, dijo que su identidad había sido confirmada mediante pruebas de ADN el 14 de octubre, reportó ayer NBC News. La causa del deceso no se ha divulgado y tampoco se ha dicho dónde exactamente fue encontrada la víctima de origen filipino.

“No hay palabras para describir el dolor y las incontables lágrimas que hemos derramado por él, cada día, cada año que estuvo ausente. Aunque esto nos trae un cierre desgarrador, también nos da paz el tener finalmente a nuestro hijo en casa”, escribió la madre en Facebook. “JP tenía un corazón bondadoso y generoso. Siempre estaba dispuesto a ayudar cuando se le necesitaba. Era peculiar, divertido y lleno de vida; el tipo de persona que podía hacer reír a cualquiera con sus historias animadas y su energía contagiosa. Así era él: confiable, amable y siempre auténtico”, añadió.

Ninia dijo que los restos de su hijo fueron encontrados el 14 de noviembre de 2024, pero la identificación tomó varios meses. Según la revista People, la fiscalía confirmó que miembros del Departamento de Policía de Middletown informaron a la madre de la identificación a mediados de octubre de 2025.

La compungida madre también agradeció a las autoridades, así como al público, por la búsqueda de su hijo. “Estaremos eternamente agradecidos con todos los que nos ayudaron a buscar a JP, oraron con nosotros y nunca perdieron la esperanza junto a nuestra familia. Nuestro más profundo agradecimiento a los detectives del Departamento de Policía de Middletown, a los detectives del condado Monmouth y a la comunidad, y el equipo forense del estado Nueva Jersey por su compasión, dedicación y perseverancia para ayudarnos a traer a JP a casa”.

Además instó a sus seguidores a compartir su publicación para que puedan “conocerlo y recordarlo”. También dijo que se realizarían servicios privados “para despedirlo con amor y paz”, y posteriormente se llevará a cabo una celebración de su vida.

