Al menos cuatro personas, incluidos dos niños, son halladas muertas en una casa en California

Se reportó que cuatro personas, incluyendo dos menores de edad, fueron encontradas sin vida en un suceso catalogado como “sospechoso” por las autoridades, dentro de una residencia privada en San Francisco, California.

El Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) afirmó en un comunicado que sus agentes se desplazaron hasta una vivienda en la cuadra 900 de Monterey Boulevard a la 1:23 p.m. del miércoles con el fin de realizar una verificación de bienestar familiar. Al llegar, los funcionarios descubrieron a las cuatro personas inconscientes, confirmando sus muertes en el sitio.

El SFPD acotó que las muertes, aunque “sospechosas” en su naturaleza, parecen ser un incidente aislado, por lo que reiteran que no existe una amenaza general para el público. La policía confirmó, no obstante, que se cometieron crímenes dentro de la casa, informó ABC News.

Investigación apenas comienza

El equipo de homicidios del SFPD ha sido notificado y asumió el liderazgo de la investigación en curso. El oficial Robert Rueca, portavoz del departamento, fue consultado sobre la posibilidad de que el atacante pudiera estar entre los cuatro cuerpos encontrados.

“Es una posibilidad. No estamos confirmando nada de eso en este momento, pero es una posibilidad de este incidente”, se limitó a responder el oficial.

Entretanto, los nombres de los fallecidos no han sido revelados oficialmente, y la Oficina del Médico Forense Jefe de San Francisco realiza una investigación paralela para establecer la causa y la forma de la muerte.

Vecinos se mostraron consternados tras los crímenes

La noticia del trágico hallazgo ha impactado a los vecinos de la zona, quienes se manifestaron consternados. Teo Brouwers, residente cercano, expresó su consternación en la estación KGO: “Estaba regresando de la escuela y lo escuché de mi madre y, ya sabes, se me cayó el alma a los pies”.

Por su parte, otra vecina identificada como Belinda Hanart, mostró su tristeza ante los trágicos crímenes: “No tengo palabras ahora mismo. Estoy en shock. Estamos en shock, es una tragedia y pensamosen la familia. Estamos procesando la información ahora mismo”.

Asimismo, describió a la familia como una unidad con una vida cotidiana normal, y acotó que la ausencia de cualquier señal de alarma previa resultó especialmente inquietante para la comunidad.

“Nuestra habitación está del lado de ellos, y tenemos dos perros, así que no había ruido, nada, y creo que lo más inquietante fue que no oímos nada. Nada”, indicó Hanart. “Los oíamos más de lo que los veíamos, y era como una vida familiar normal, como los niños en el jardín intentando meter al perro dentro, y haciendo barbacoas en las noches de verano, eso es todo. Igual que nosotros”.

