Golpe mortal en la cabeza: cadáver en camión de la alcaldía estacionado en Nueva York

Un hombre de 47 años fue hallado muerto en un charco de sangre, con aparente traumatismo craneoencefálico, en el área trasera descubierta de una camioneta del Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York.

La macabra escena fue descubierta cerca de la intersección de Bronx Shore Rd. y Central Rd. alrededor de las 7:00 a.m. del viernes, indicó la Policía de Nueva York.

Un empleado del Departamento de Parques encontró a la víctima con graves traumatismos craneoencefálicos y corporales en la camioneta durante una inspección vehicular en un estacionamiento cerrado, según una fuente policial con conocimiento del caso. Los servicios de emergencia llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento del hombre, señaló Daily News.

Llevaba una pulsera de identificación hospitalaria y no parecía ser un empleado del Departamento de Parques, señaló la fuente. La Oficina del Médico Forense debe determinará la causa y momento de la muerte. Su identidad se mantuvo en espera de notificar a su familia.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. La semana pasada un hombre de 52 años fue hallado muerto frente a un lujoso club náutico de Long Island (NY) y la policía está investigando una serie de inquietantes publicaciones en Facebook en los días previos.

Recientemente John Paul Fernández fue identificado como la víctima cuyos restos fueron hallados en Nueva Jersey, 10 años después de ser reportado desaparecido. En octubre Andrés Calvachi Paz (35) fue arrestado como sospechoso de la muerte de su ex novia Dayana Chisaguano Maleza (28), cuyo cuerpo fue hallado cerca de un campo de golf en Nueva Jersey a principios de octubre.

También el mes pasado una cabeza y el torso de un hombre fueron hallados en una bolsa de basura en Brooklyn (NYC). Además una niña latina fue encontrada muerta en la basura en Connecticut y su tía, su madre y el novio de ésta fueron arrestados como sospechosos; y restos humanos fueron descubiertos durante una excavación para una tubería de gas en el norte del estado Nueva York.

Recientemente también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens, desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Freeport, Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

En julio un tribunal federal de apelaciones de Nueva York dictaminó que Pedro Hernández, condenado en 2017 por el secuestro y homicidio del niño Etan Patz (6), debería ser juzgado de nuevo o ser puesto en libertad. Hernández era el empleado de una bodega cuando el menor desapareció la mañana del 25 de mayo de 1979. Aunque su cuerpo aún no ha sido hallado, fue declarado muerto en 2001, pero la policía continuó la investigación sobre él y su probable asesino.

Igualmente en julio un automóvil rescatado del agua con restos humanos en su interior en Long Island (NY) puso fin a una larga investigación sobre Robert Long, una persona de 62 años reportada desaparecida en 2011. También ese mes hallaron muerta a una mujer que se lanzó al Hudson River en Manhattan.

En junio un cadáver hallado en la piscina de una casa en Long Island (NY) fue identificado como Matthew Zoll, joven de 23 años que estaba desaparecido desde noviembre, cuando su padre fue víctima de un homicidio. En abril una mujer y una bebé cuyos restos fueron encontrados con 14 años de diferencia cerca de Gilgo Beach, fueron finalmente identificadas como la ex militar Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes.

En marzo, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. A fines de noviembre de 2024 unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron finalmente identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que desapareció hacía 11 años.

En mayo de 2024 unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril de ese año también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

En enero de 2021 fueron hallados unos restos humanos en un parque en Staten Island junto a un calendario del año 2005. Meses después se determinó que los huesos eran de un hombre bajo de estatura (entre 4’11 “y 5’5”), posiblemente asiático o hispano, y que había sido asesinado en una fecha no especificada. Pero hasta ahora la víctima no ha sido identificada ni ha habido arrestos.

