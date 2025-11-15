Marcelo Bielsa habla sobre se selección con México: “Nunca pasé los filtros”
El entrenador consideró que nunca logró despertar el interés de la Federación Mexicana a pesar de los esfuerzos
El reconocido director técnico de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, decidió hablar sobre su posible contratación por parte de la selección mexicana para estar al mando de uno de sus procesos mundialistas; rumor que ha estado presente a lo largo de su carrera.
En declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa previa a este compromiso el estratega reconoció que nunca estuvo realmente cerca de llegar al banquillo tricolor debido a que nunca llegó a superar los procesos formales que se requieren para convertirse en candidato serio.
El estratega fue tajante al recordar sus experiencias previas con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), asegurando que nunca se sintió en posición de elegir si aceptaba o no el cargo.
“No tengo claro, varias veces tuve contacto, pero los contactos se cristalizan cuando hay reuniones, cuando el entrenador que participa en esta reunión, pasa todos los filtros, nunca pase los filtros, no fui el candidato serio, nunca me vi en la posición de aceptar o rechazar. Tal vez estuve en terna o en dupla o apoyado para un sector, pero el elegido para desarrollar los proyectos no optó por mi opción, nunca me tocó eso”, expresó.
El estratega argentino había sido nombrado como uno de los posibles candidatos para tomar el mando del combinado azteca antes de la elección de Gerardo Martino para el Mundial de Qatar 2022. Posterior a esto estuvo presente como un posible candidato antes de ser seleccionado Javier Aguirre, aunque Bielsa resaltó que esto nunca ocurrió y apenas existieron acercamientos preliminares.
A pesar de esto, el Loco reconoció la relevancia del fútbol mexicano y no escondió que dirigir al Tri sería un reto atractivo para cualquier técnico; asimismo recordó que históricamente México ha tenido entrenadores de renombre internacional.
“Mire, obviamente, México, dentro del universo de los países más destacados en el fútbol, forma parte. Para cualquier entrenador es una tentación trabajar aquí, no es que sea una afirmación mía, basta recordar a Menotti, Erikson, el entrenador sueco, hombres de primer nivel, cada vez que se produce un vacío en la selección de México, no hay un postulante único, sino varios”, enfatizó.
Bielsa elogia a Gilberto Mora
Durante su comparecencia también dedicó palabras especiales a Gilberto Mora, la joven sensación mexicana que aún no cumple los 18 años y ya se abrió un lugar tanto en la Copa Oro como en los planes de Javier Aguirre para el Mundial 2026.
“Lo único que le sugiero que vea lo que está haciendo Aguirre con él, usted vio que es muy común, que los entrenadores aceleremos la presencia de un jugador joven en la titularidad, no tanto si considerando que lo merezca o que le venga bien, sino para ser quién lo debutó, debutar a Mora es muy importante, pero Aguirre no hizo eso, lo puso en partidos muy difíciles, y el joven no notó que estaba jugando a un nivel para el cual no estuviera preparado, observó con mucho reconocimiento, no lo puso para ser el padrino de Mora, si no porque consideraba que era lo mejor que le podía aportar en la posición que le asignó”, concluyó el estratega en sus declaraciones.
