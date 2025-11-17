Dónde conseguir tarjetas OMNY gratis tras el fin de la era de la MetroCard

Actualmente, los neoyorquinos podrán conseguir una tarjeta OMNY gratuita en diferentes estaciones de tren del metro de Nueva York de toda la Gran Manzana, informó MTA.

La promoción coincide con el fin de la venta de MetroCard el 31 de diciembre. Los primeros 400 usuarios que transfieran el saldo de su MetroCard en los centros de atención de la MTA en los cinco distritos desde las 8:00 de la mañana del martes 18 de noviembre no tendrán que pagar por la nueva tarjeta OMNY, sin la promoción, el costo de una tarjeta OMNY oscila entre $1 y $5 dólares.

Asimismo, la promoción se hace antes del aumento programado de tarifas de autobús y metro de la MTA en el próximo mes de enero, las tarifas aumentarán de los actuales $2.90 dólares a $3 dólares.

“Mientras nos preparamos para despedirnos de la MetroCard, queremos asegurarnos de que nuestros clientes conozcan todos los recursos disponibles en nuestros centros de atención al cliente, cuyo número está en aumento en todo el sistema de metro”, apuntó Shanifah Rieara, Directora de Atención al Cliente de la MTA. “Acérquense a uno de nuestros centros para canjear su MetroCard por una tarjeta OMNY sin costo adicional y disfruten de la comodidad de usarla con solo acercarla al lector”.

Las tarjetas OMNY gratuitas no tendrán saldo precargado para viajes, informo AM NY.

Los primeros 400 pasajeros pueden obtener la tarjeta OMNY gratis en:

El Bronx: 161 St-Estadio Yankee; Fordham Rd.; Parkchester.

Brooklyn: Avenida Atlántica-Centro Barclays; Coney Island-Avenida Stillwell; Avenida Myrtle-Wyckoff.

Manhattan: Estación 34 St-Penn; Calle 125; Calle 168; Calle Fulton; Grand Central-Calle 42; Times Square-Calle 42.

Queens: Flushing-Calle Principal; Jackson Heights-Avenida Roosevelt.; Bulevar Sutphin-Avenida Archer-Aeropuerto JFK.

Staten Island: Ferrocarril de St. George Staten Island (abierto de lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 9:00 de la noche)

“Estamos facilitando al máximo que los usuarios pasen al sistema de pago sin contacto ofreciendo tarjetas OMNY gratuitas a los primeros 400 clientes que canjeen sus MetroCards en los centros de atención al cliente de todo el sistema”, explicó Demetrius Crichlow, presidente de NYC Transit.

En tanto, la MTA dio a conocer que las MetroCards seguirán siendo aceptadas en 2026, aunque todavía no se ha anunciado la fecha definitiva de aceptación. Si bien la MTA recomienda a los viajeros usar el saldo de sus Metrocards, los saldos restantes podrán transferirse o reembolsarse dos años después de la fecha de vencimiento de la Metrocard.

Sigue leyendo: