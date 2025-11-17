DT de Nigeria acusó al cuerpo técnico de la R.D. Congo de hacer “vudú” tras quedar fuera del Mundial 2026

El seleccionador de Nigeria, Éric Chelle, acusó este lunes a miembros del cuerpo técnico de la República Democrática del Congo de realizar “actos de vudú” durante la tanda de penales que definió la eliminación de las Super Águilas en la carrera rumbo al Mundial 2026.

El técnico maliense protagonizó un altercado al final del encuentro con el entrenador rival, Sébastien Desabre, y su staff, episodio que ahora atribuye a supuestas prácticas sobrenaturales en pleno desenlace del partido.

Según Chelle, esas acciones influyeron en el estado anímico del equipo: “Durante toda la tanda de penales la gente de Congo nos estaba haciendo vudú. Todo el tiempo. Por eso yo estaba un poco nervioso con él”, aseguró.

La eliminación de Nigeria —la segunda consecutiva rumbo a una Copa del Mundo— se produjo en el repechaje africano, instancia reservada para los cuatro mejores segundos de la primera fase clasificatoria. El jueves habían avanzado tras vencer 4-1 a Gabón en la prórroga (1-1 en tiempo reglamentario), pero no lograron superar a la R.D. Congo, con quien empataron 1-1 antes de caer 4-3 desde los once metros.

En la tanda decisiva fallaron Calvin Bassey, Moses Simon y Semi Ajayi, cuyos últimos dos disparos fueron detenidos por Timothy Fayulu, arquero que ingresó especialmente para los penales en lugar del titular Lionel Mpasi al final del tiempo extra. Pese a contar con referentes como Victor Osimhen, Ademola Lookman, Samu Chukwueze y Alex Iwobi, todos habían sido sustituidos antes del minuto 70.

Con su triunfo, la República Democrática del Congo avanzó al repechaje intercontinental, que se disputará en marzo en Guadalajara y Ciudad de México, donde seis selecciones lucharán por dos cupos mundialistas en formato de minitorneo.

