Leyenda de Francia critica la salida de Kylian Mbappé de la concentración 

La reciente baja de la convocatoria francesa por parte del delantero Kylian Mbappé a causa de una posible lesión ha generado una ola de reacciones en su contra por parte de los aficionados franceses debido a que no estará presente para el partido contra el combinado nacional de Azerbaiyán que representará el cierre de las eliminatorias para el Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

A pesar que el equipo ya logró su clasificación a la Copa del Mundo por un doblete que marcó el propio delantero del Real Madrid, el jugador ha recibido críticas de diversas personalidades del fútbol francés por considerar que no está dando la importancia necesaria al cuadro nacional.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) informó el motivo de la baja del atacante se debe a una inflamación en el tobillo, por lo que regresó a la ciudad de Madrid de forma inmediata para someterse a las pruebas pertinentes.

Kylian Mbappe. (AP Photo/Christophe Ena)

“Kylian Mbappé continúa sufriendo una inflamación en el tobillo derecho, que requiere más pruebas. Se someterá a ellas hoy en Madrid“, dijo el organismo en su comunicado, hecho que abrió las puertas a los rumores de un presunto privilegio con el artillero.

Uno de los más críticos ha sido el exjugador Jérôme Rothen, quien cuestionó que Mbappé haya abandonado la concentración cuando otros jugadores, según él, están igualmente cargados de minutos y aun así cumplen con los compromisos del calendario. E

“Nos hacíamos la misma pregunta en el minuto 80, cuando íbamos 4-0: ¿quién se iba a inventar una lesión para no ir a Bakú? Mbappé es el capitán de la selección francesa, recibe un trato especial, vale. Pero tiene compañeros. ¿De verdad crees que todos los que van a Bakú, los que juegan tanto o más que Mbappé a lo largo del año, no están cansados y quieren jugar este partido intrascendente? No. Pero van porque tienen que ir”, expresó.

Rothen fue más allá y advirtió que, si este tipo de decisiones se repiten en momentos complicados, podrían derivar en tensiones internas entre los propios seleccionados.

Kylian Mbappé no jugará ante Islandia en las eliminatorias. Crédito: Michel Euler | AP

“¿Acaso recibe ese trato especial? Cuando te clasificas, todo va bien, pero cuando la cosa se complica… Tomar decisiones así puede generar problemas en el vestuario, y sigo convencido de que hay jugadores hartos de este trato de favor”, detalló.

Voces a favor

A pesar de las palabras de Rothen, existen otros jugadores como Emmanuel Petit que llamaron a la calma y se mostraron a favor de Mbappé; destacó que existen ciertos cuidados adicionales al ser la figura más importante del equipo y no se debe dramatizar la situación.

“Ahora intentan crear un escándalo donde no lo hay. Aunque moleste a algunos en el vestuario, seguimos hablando de su mejor jugador. Es el líder de la selección francesa, el que, en los últimos seis partidos, ha acumulado siete goles y cinco asistencias, el que ha marcado 400 goles en su carrera... Es simplemente colosal. El trato preferencial siempre ha existido, pero el trato que se le da a Mbappé no me sorprende. Si yo fuera jugador hoy, no me molestaría porque estamos hablando de un jugador que gana partidos”, destacó.

Sigue leyendo:

–Javier Aguirre lanza dura crítica contra Guillermo Ochoa por usar la camisa del Tri

–Luis Fernando Tena confía en el pase de Guatemala al Mundial de 2026

–Joao Cancelo sueña con regresar al fútbol de Europa