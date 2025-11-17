EE.UU. anuncia operaciones aéreas normales en aeropuertos

El Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos anunció el fin de las restricciones aéreas por el cierre del Gobierno y confirmó que, a partir del lunes, habrá operaciones normales en el Sistema Nacional del Espacio Aéreo (NAS, en inglés).

La medida del DOT de Estados Unidos y de la Administración Federal de Aviación (FAA) acaba con la reducción de operaciones en 40 aeropuertos que anunció el 5 de noviembre la administración de Donald Trump por la prolongación del cierre del Gobierno que comenzó el 1 de octubre.

Se terminó la reducción de vuelos

El cierre gubernamental federal de 43 días, el más largo de la historia estadounidense, gravó la escasez de controladores aéreos y provocó recortes de hasta el 6 % de los vuelos en dichos aeródromos, de ciudades como Los Ángeles, Chicago, Miami, Washington y Nueva York.

Las aerolíneas ya esperaban esta medida. Varias compañías aéreas importantes declararon a la agencia reuters, bajo condición de anonimato, que no habían cancelado ningún vuelo para el lunes y que no tenían previsto hacerlo.

“Cielos seguros durante el cierre de Gobierno”

Airlines for America, una asociación comercial que representa a American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines y otras, se negó a hacer comentarios.

Los funcionarios decidieron poner fin a estas reducciones de vuelos, motivadas por la ausencia de controladores aéreos debido a la falta de pago, luego de que la FAA concluyera revisiones de seguridad que evidencian una disminución en los incidentes de riesgo, según un comunicado del DOT.

“Quiero agradecer al equipo de la FAA por mantener nuestros cielos seguros durante el cierre del Gobierno más largo en la historia de nuestra nación y a la paciencia del país por poner la seguridad primero”, declaró el secretario de Transporte, Sean Duffy.

