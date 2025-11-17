Fallece a los 38 años Xiomara Calderón, famosa influencer y bailarina puertorriqueña

La influencer, bailarina y cantante puertorriqueña Xiomara Calderón Santiago, conocida en redes sociales como Xiomara “La Golda”, murió este sábado a los 38 años en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

La noticia fue confirmada por el actor y productor Jorge Pabón “El Molusco”, quien formó parte importante de su trayectoria reciente.

Calderón Santiago había trabajado en la plataforma Molusco TV, primero como parte del equipo de producción y, más adelante, como talento frente a cámara, donde ganó visibilidad y el cariño de la audiencia. Su muerte ha provocado conmoción entre colegas, seguidores y figuras del entretenimiento.

“Hoy es un día muy triste para todos en Molusco LLC, ante el repentino fallecimiento de nuestra querida Xiomara”, expresó Pabón en a través de una publicación en Instagram.

“Xiomara se convirtió en familia y en piedra angular de nuestro equipo. El vacío que deja en sus familiares y allegados va más allá de lo que les puedo explicar y aún estamos tratando de comprender lo sucedido”, agregó.

El productor también aprovechó para destacar las cualidades que marcaron la presencia de la influencer dentro y fuera del escenario.

“Nos queda el recuerdo de su personalidad, su humildad, su entrega, responsabilidad, su sabor en la pista de baile y, claro, su risa única”, mencionó.

Pabón también pidió a sus seguidores incluir en sus oraciones a los padres de la artista y reflexionar sobre la fragilidad de la vida.

“Les pido a todos que pongan en sus oraciones a sus padres y que siempre expresen el amor a sus seres queridos, porque esto nos vuelve a enseñar lo frágil que es la vida”.

Finalmente, aseguró que su “ausencia se siente y duele demasiado en el alma”.

“Gracias por tanto, Xiomi. Tu ausencia se siente y duele demasiado en el alma, estoy triste con cojones. Te recordaré siempre”.

Mientras tanto, seguidores de la creadora de contenido han compartido en redes sociales las últimas palabras que Calderón Santiago expresó en una historia de Instagram.

“Me siento agradecida. Me siento bendecida. Me siento amada. Me siento en un tiempo que resurge un momento nuevo. Si se tira una oración a Dios de repente en lo que queda de día, pídale a papá Dios que tenga control de todo en mi vida”.

