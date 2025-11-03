Fallece a los 78 años Donna Jean Godchaux, cantante de Grateful Dead

Donna Jean Godchaux, cuya voz poderosa con influencia gospel ayudó a definir el sonido de Grateful Dead durante la década de 1970, murió este domingo en Nashville a los 78 años. Según informó Rolling Stone, la familia de la intérprete confirmó que falleció en un centro de cuidados paliativos tras una larga lucha contra el cáncer.

“Era un alma dulce y de una belleza cálida, y todos los que la conocimos compartimos su dolor”, expresaron sus seres queridos en un comunicado.

Nacida como Donna Jean Thatcher en Florence, Alabama, Godchaux inició su carrera musical siendo adolescente en Muscle Shoals, un enclave donde músicos blancos y negros moldearon el sonido del soul de los años sesenta. Allí participó como corista en “When a Man Loves a Woman”, de Percy Sledge, y en éxitos de Elvis Presley como “Suspicious Minds” e “In the Ghetto”. Su voz también acompañó a artistas como Cher, Neil Diamond y Boz Scaggs.

En 1970 se mudó a San Francisco, donde conoció al pianista Keith Godchaux. Poco después, tras asistir a un concierto de Grateful Dead, se acercó a Jerry Garcia para recomendarle que Keith se uniera al grupo.

La voz de Donna Jean pronto se convirtió en un componente esencial del sonido en vivo de Grateful Dead, presente en discos como Europe ’72, Wake of the Flood y Terrapin Station.

“Me trataban como a una reina”, declaró Donna al Chronicle en 2008, recordando su paso por la banda.

Sin embargo, los siete años que la pareja compartió con el grupo estuvieron marcados por el agotamiento y problemas relacionados con el consumo de sustancias. En 1979, ambos se apartaron definitivamente de Grateful Dead. Keith Godchaux murió en un accidente automovilístico en 1981, y Donna contrajo matrimonio posteriormente con David McKay.

Años después, la cantante retomó su carrera musical al frente de varios proyectos, entre ellos Heart of Gold Band, Donna Jean and the Tricksters y Donna Jean Godchaux Band. Su último álbum de estudio, en colaboración con el guitarrista Jeff Mattson, apareció en 2014.

A Donna Jean Godchaux le sobreviven su esposo, David MacKay; sus hijos, Kinsman y Zion; sus nietos, Delta y Gogi Clark, y su hermano, Ivan Thatcher.

