Muere el rapero Young Bleed a los 51 años tras complicaciones por un aneurisma cerebral

El rapero Young Bleed falleció el sábado a los 51 años a causa de complicaciones derivadas de un aneurisma cerebral. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado.

El hijo mayor del artista, Ty’Gee Ramon, informó del deceso a través de Instagram, donde expresó que su padre “alzó el vuelo” el sábado. También manifestó su intención de continuar con el legado musical de Young Bleed, cuyo nombre real era Glenn Clifton Jr.

Clifton Jr. fue ingresado de urgencia a finales de octubre, después de sufrir un aneurisma cerebral provocado por una hemorragia interna. La emergencia ocurrió pocos días después de su actuación en el evento Cash Money Verzuz No Limit, celebrado en ComplexCon, un festival cultural de moda urbana, música, arte y gastronomía, celebrado en el Centro de Convenciones de Las Vegas.

De acuerdo con Tameka Long, madre del hijo menor del rapero, Young Bleed padecía hipertensión y una condición cardíaca previa. Tras el aneurisma, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció conectado a un respirador.

Aunque Ty’Gee Ramon señaló que su padre no había presentado problemas de salud graves en el pasado, confirmó que trataba su hipertensión con medicamentos de manera regular.

Por su parte, la madre del rapero calificó la hospitalización como “completamente inesperada” y creó una campaña en GoFundMe para ayudar con los gastos médicos y de hospitalización.

¿Quién fue Young Bleed?

Young Bleed ayudó a consolidar el hip-hop de Baton Rouge, Luisiana. Su reconocimiento llegó a finales de los noventa, especialmente tras su colaboración con Master P en la banda sonora de I’m Bout It (1997), donde participó con la canción “How Ya Do Dat”, tema que se convirtió en un éxito regional y catapultó su carrera.

Con un estilo crudo, cadencioso y profundamente ligado a sus raíces sureñas, el rapero se convirtió en un referente para una nueva generación de artistas de Luisiana. Entre su trayectoria destacan múltiples álbumes y colaboraciones con distintos sellos discográficos.

