Mamdani intenta conservar a comisionada del NYPD: ¿Seguirá al mando de la Policía?

Además de la agenda propuesta a favor de la asequibilidad, que en buena parte llevó a Zohran Mamdani a convertirse en el alcalde electo de la Ciudad de Nueva York, otra de las grandes preocupaciones de los neoyorquinos tiene que ver con la seguridad y la lucha contra la criminalidad, asuntos que la saliente administración de Eric Adams y las autoridades lograron llevar a un mejor puerto desde el 2021.

Y mientras el político de 34 años sigue trabajando en la conformación del que será su equipo de asesores, y definiendo quiénes manejarán las agencias de la Ciudad, una de las interrogantes que asalta a residentes de los cinco condados es ¿qué pasará con el NYPD bajo la administración de Mamdani? Asimismo, si la actual comisionada, Jessica Tish, con quien el futuro burgomaestre se reunió el fin de semana, continuará manejando las riendas de la policía.

Todavía no hay una respuesta final, pero una vez más, el propio mandatario electo aseguró que le gustaría poder contar con la actual comisionada del NYPD para que siga manejando las riendas de la fuerza policial durante su administración.

En diálogo con el programa “Up Close” de ABC, Mamdani reiteró su deseo de que la funcionaria siga al mando, pero al ser cuestionado sobre cuál es la postura de la Comisionada, optó por asegurar que en la conversación sostenida se enfocaron más en otros asuntos.

“Quiero que esto se trate de resultados. Lo más importante es que los neoyorquinos tengan una ciudad segura y justa, y con demasiada frecuencia estos conceptos han estado en conflicto”, dijo Mamdani, quien declaró que cuando sea el momento de hacer un anuncio sobre quien dirigirá el NYPD, los neoyorquinos lo sabrán.

“Sigo confiando en mi decisión, pero en cuanto haya un anuncio público que hacer, lo haremos público”, mencionó el alcalde electo al tiempo que elogió la labor que Tish ha hecho en el NYPD. “Ella llegó a un Departamento de policía donde el alcalde Adams había llenado los altos mandos de corrupción e incompetencia. Ella comenzó a acabar con eso, a exigir rendición de cuentas y a reducir la delincuencia en los cinco condados. Eso es algo que quiero consolidar bajo la administración de Mamdani”.

Dora Pekec, vocera del equipo de transición de Mamdani, aseguró que la reunión entre el burgomaestre electo y la Comisionada del NYPD “fue positiva y productiva”, pero tampoco reveló si la funcionara está dispuesta a montarse el barco de Mamdani o no.

A pesar de la admiración que el mandatario electo ha mostrado por el trabajo de la Comisionada del NYPD, existen puntos que los separan como el relacionado con el número de uniformados, pues Tish ha mostrado que es necesario contar con más policías, mientras que Mamdani defiende que mantendrá a la fuerza policial como está actualmente.

Sin embargo, aclaró que hay que buscar medidas para que los policías actuales sigan en el NYPD y no se vayan, pues afirmó que 200 agentes están yéndose cada mes.

“Creo que el número de agentes que tenemos es el adecuado”, declaró Mamdani. “Más que pensar en más policías, la pregunta mejor sería cómo podemos hacer para que los que hay actualmente sigan en la fuerza policial. En campaña veíamos que unos 200 agentes por mes se estaban yendo y ahora vemos 350 cada mes y es porque les pedimos hacer lo imposible, no solo responder a crímenes serios sino también a atender 2,000 casos anuales relacionados con situaciones mentales”.

En los próximas días se conocerá más sobre el futuro del mando en la policía, y a aunque el alcalde electo insiste en querer mantener a la comisionada Tish en el cargo, también hay voces que le exigen que la saque del NYPD especialmente por decisiones en las que afirman ha protegido a malos agentes del NYPD, como el caso del teniente Jonathan Rivera, quien en 2019 mató al conductor Allan Felix en medio de una parada de tránsito en El Bronx.

Asimismo, el juicio disciplinario programado para esta semana contra un agente que mató a tiros a un hombre desarmado en Brooklyn en 2016, es visto como una prueba del tema de rendición de cuentas policial de Tish para ver si se alinea con la visión de Mamdani.

“Se ha hablado mucho de la comisionada Tisch. Se ha hablado mucho de sus esfuerzos por reformar el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), y esta es una prueba muy clara”, dijo la concejal Sandy Nurse. “Esto marca un antes y un después”.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams también ha pedido a la comisionada que maneje las denuncias e investigaciones contra actos de abuso policial de manera justa.

“Le suplico a la comisionada Tisch que haga lo correcto. No tengo ninguna fe ni confianza en Eric Adams. Sí tengo fe en Zohran Mamdani, y espero que esté dialogando con la comisionada, haciéndole saber que si queremos avanzar, debemos hacerlo con una visión diferente a la que hemos tenido en los últimos años”, dijo Williams.

Datos