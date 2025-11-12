Elle Bisgaard-Church, la izquierdista que será jefa de gabinete de Mamdani

La nueva administración del alcalde electo Zohran Mamdani trae al Ayuntamiento a una influyente estratega izquierdista: Elle Bisgaard-Church, de 34 años. Conocida por su discreción y su apoyo al grupo de extrema izquierda los Socialistas Democráticos de América (DSA), ha sido ascendida a Jefa de Gabinete tras orquestar la victoria electoral de Mamdani.

El propio alcalde electo subrayó su importancia al nombrarla, diciendo que “pocas personas han desempeñado un papel más central en este movimiento, o en cada victoria que hemos logrado juntos en la Asamblea, que Elle”.

De la academia al activismo político

La trayectoria de Bisgaard-Church, que comparte con Mamdani (ambos de 34 años) un inicio en el activismo contra la guerra y a favor de Palestina, se caracteriza por una sólida formación académica y un rápido ascenso estratégico, según un reportaje del New York Post.

Se graduó de Swarthmore College , donde se especializó en Ciencias Políticas y Estudios de Oriente Medio.

, donde se especializó en Ciencias Políticas y Estudios de Oriente Medio. En la universidad, se involucró en activismo estudiantil , incluyendo la presentación de un pódcast contra la guerra y la participación en el departamento de estudios de paz y conflicto.

Tras graduarse en 2013, trabajó en organizaciones sin ánimo de lucro centradas en justicia penal y alfabetización de adultos en Filadelfia, Santa Cruz y Washington D.C. Llegó a Nueva York en 2016 con una beca de asuntos públicos de Coro.

en Filadelfia, Santa Cruz y Washington D.C. Llegó a Nueva York en 2016 con una beca de asuntos públicos de Coro .

. Obtuvo su Maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia y la London School of Economics and Political Science en 2020.

La estrategia en la sombra

Aunque no tiene experiencia previa en el gobierno municipal, fuentes destacaron al Post su importancia como gestora de campaña y estratega política.

La socia de Slingshot Strategies, Alyssa Cass, destacó su talento: “Llevó a cabo una campaña sumamente disciplinada que demostró un profundo conocimiento de la ciudad de Nueva York y del sentir del electorado neoyorquino”.

El rol de Bisgaard-Church como confidente y asesora principal ($11,000 dólares mensuales durante la campaña) fue fundamental para definir la agenda de izquierda:

Soporte del DSA: Como verdadera creyente del DSA, fue clave para convencer al grupo de extrema izquierda de respaldar la candidatura a la alcaldía de Mamdani. También ayudó a redactar el documento rector del DSA en 2021 sobre la colaboración con funcionarios electos.

Creación de políticas: Ella ayudó a dar forma a la controversial propuesta del "Departamento de Seguridad Comunitaria", un plan de $1,100 de dólares millones para reemplazar muchas responsabilidades policiales con trabajadores sociales.

Ella ayudó a dar forma a la controversial propuesta del , un plan de $1,100 de dólares millones para reemplazar muchas responsabilidades policiales con trabajadores sociales. Trayectoria en la Asamblea: Antes de la alcaldía, se unió a Mamdani en 2020 como Jefa de Gabinete de su oficina en la Asamblea estatal.

