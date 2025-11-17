Martha Stewart vende casas inspiradas en sus icónicas propiedades

La gurú del estilo de vida Martha Stewart está ofreciendo a sus seguidores otra posibilidad de vivir como ella lo hace. Para este nuevo proyecto, llamado ‘Martha Stewart Iconic Estate’, hizo una alianza con Marquee Brands y Hapi Homes.

Los interesados podrán elegir entre cuatro modelos, los cuales han sido diseñados según cuatro propiedades de Stewart: su casa de campo en Bedford, Nueva York; su cabaña costera Lily Pond en East Hampton; su residencia en Perry Street, Nueva York; y su refugio de verano Skylands en Maine.

Además, no solo tendrán acceso a planos que permitirán que casi se replique en su totalidad estas propiedades, sino que también está la posibilidad de comprar algunos accesorios para el hogar como sábanas u otros adornos.

Según la revista especializada ‘Architectural Digest’, Stewart explicó: “En el proceso de diseño, se hizo mucho hincapié en asegurar que cada modelo capturara la esencia de mis casas”.

Cada una de estas propiedades ha sido transformada detalladamente por la personalidad de televisión, quien ha impactado durante generaciones por sus recomendaciones de estilo y su guía en muchas recetas para eventos especiales.

Aunque el diseño de cada espacio ha sido liderado por la misma persona, cada casa tiene una esencia y estilo diferente. Algunas son más rústicas y tradiciones, mientras que otras apuestan mucho más a lo moderno.

Este nuevo proyecto sale a la luz, justo un año después de que estrenara el documental ‘Martha’, en el que habla sobre cómo construyó su carrera, cómo se convirtió en un ícono y algunos detalles de su vida personal. Este documental está disponible en Netflix.

