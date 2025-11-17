NYPD difunde imágenes del sospechoso de disparar contra Kris Boyd, jugador de New York Jets

Más de 24 horas después de que el jugador de New York Jets, Kris Boyd, fuese baleado en la madrugada del domingo en un restaurante de Midtown en Manhattan, la Policía de Nueva York (NYDP) difundió las primeras imágenes del rostro del presunto responsable.

En las imágenes aparece un hombre afrodescendiente con una gorra negra, sudadera y pantalón a juego con zapatillas multicolor y una mochila negra.

BREAKING: NYPD releases photos of suspect in shooting that injured New York Jets player Kris Boyd pic.twitter.com/FVdNOcgwXl — Fox News (@FoxNews) November 17, 2025

Los agentes pidieron ayuda a la ciudadanía para localizar al hombre que huyó de la escena tras presuntamente disparar a Boyd en el abdomen, cuando salía de un restaurante en pleno corazón de Manhattan.

Según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) el hecho ocurrió poco después de las dos de la madrugada en las inmediaciones del restaurante Sei Less, ubicado en la calle 38 Oeste.

El jugador de los Jets habría recibido el disparo afuera del restaurante, luego de que una discusión escalara hasta volverse violenta. De acuerdo con reportes, los agresores habrían efectuado dos disparos antes de darse a la fuga en una camioneta marca BMW modelo X8, mientras que un Mercedes-Benz Maybach también abandonó la escena.

Cuando los agentes de la policía llegaron al lugar de los hechos se encontraron al jugador de 29 años desplomado en la acera con una herida de bala en el abdomen. Tras el ataque, Boyd fue trasladado de inmediato en ambulancia al Hospital Bellevue, donde permanece en cuidados médicos.

Boyd está en su primera temporada con New York Jets, tras firmar como agente libre un contrato por $1.6 millones de dólares por un año. Sin embargo, no ha llegado a debutar esta campaña debido a una lesión en el hombro sufrida durante la pretemporada.

El jugador de 29 años fue llegó a la NFL tras ser seleccionado en la séptima ronda del Draft de 2019 por Minnesota Vikings. Ahí, Boyd disputó cuatro temporadas con la franquicia antes de pasar por los Arizona Cardinals y Houston Texans.



