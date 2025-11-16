Kris Boyd, jugador de los New York Jets, en estado crítico tras recibir un disparo

El jugador de equipos especiales de los New York Jets, Kris Boyd, permanece en estado crítico pero estable en el Hospital Bellevue de Manhattan después de recibir un disparo en el abdomen durante la madrugada del domingo en un restaurante de Midtown, según confirmó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a ESPN.

Un portavoz de la franquicia señaló que los Jets están al tanto del incidente, aunque la organización no ofrecerá comentarios adicionales mientras avanza la investigación.

De acuerdo con la información inicial del NYPD, el hecho ocurrió poco después de las 2:00 a.m. (hora del este) en las inmediaciones del restaurante Sei Less, ubicado en la calle 38 Oeste. Las autoridades indicaron que no se han efectuado arrestos y que la investigación continúa abierta.

Sin embargo, el New York Post, citando fuentes policiales, amplió que Boyd, de 29 años, habría recibido el disparo afuera del restaurante, luego de que una discusión escalara hasta volverse violenta. Según el reporte del medio, los agresores habrían efectuado dos disparos antes de darse a la fuga en una BMW X8, mientras que un Mercedes-Benz Maybach también abandonó la escena.

Tras el ataque, Boyd fue trasladado de inmediato en ambulancia al Hospital Bellevue, donde permanece bajo observación médica.

El esquinero se encuentra en su primera temporada con los New York Jets, tras firmar como agente libre un contrato por 1.6 millones de dólares por un año. Sin embargo, no ha llegado a debutar esta campaña debido a una lesión en el hombro sufrida durante la pretemporada, la cual puso fin a su participación en el año.

Seleccionado en la séptima ronda del Draft de 2019 por los Minnesota Vikings, Boyd disputó cuatro temporadas con la franquicia antes de pasar por los Arizona Cardinals y los Houston Texans, previo a su llegada a Nueva York.

