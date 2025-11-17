Kris Boyd, jugador de New York Jets, “en buenas condiciones” tras ser baleado en Manhattan

Luego de ser baleado en un restaurante de Midtown en Manhattan, el jugador de New York Jets, Kris Boyd, está en “buenas condiciones”. Así lo confirmó un amigo cercano a New York Post.

Tras recibir dos disparos en el estómago en la madrugada del domingo, uno de sus mejores amigos, Ernest Quander, ofreció una actualización sobre su estado de salud.

“Él está bien ahora mismo. Está en buenas condiciones. Lo está haciendo muy bien”, dijo. “Es un soldado, en tiempos difíciles”, agregó Quander. “Él está bien. Él está bien”, concluyó.

Este nuevo parte médico llega horas después del primer reporte que alertaba que Boyd estaba en estado crítico, pero estable en el Hospital Bellevue de Manhattan.

¿Qué pasó con Kris Boyd?

Según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) el hecho ocurrió poco después de las dos de la madrugada en las inmediaciones del restaurante Sei Less, ubicado en la calle 38 Oeste.

El jugador de los Jets habría recibido el disparo afuera del restaurante, luego de que una discusión escalara hasta volverse violenta. De acuerdo con reportes, los agresores habrían efectuado dos disparos antes de darse a la fuga en una camioneta marca BMW modelo X8, mientras que un Mercedes-Benz Maybach también abandonó la escena.

Tras el ataque, Boyd fue trasladado de inmediato en ambulancia al Hospital Bellevue, donde permanece en cuidados médicos. De momento no se han efectuado arrestos y las investigaciones para dar con los responsables siguen en proceso.

Boyd está en su primera temporada con New York Jets, tras firmar como agente libre un contrato por $1.6 millones de dólares por un año. Sin embargo, no ha llegado a debutar esta campaña debido a una lesión en el hombro sufrida durante la pretemporada.

El jugador de 29 años fue llegó a la NFL tras ser seleccionado en la séptima ronda del Draft de 2019 por Minnesota Vikings. Ahí, Boyd disputó cuatro temporadas con la franquicia antes de pasar por los Arizona Cardinals y Houston Texans.



