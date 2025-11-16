Discusión con cliente termina en ataque armado contra empleados en Queens

Una disputa que comenzó como un intercambio de palabras terminó en un violento tiroteo dentro de una tienda en Jamaica, Queens, según reportó ABC 7.

El incidente ocurrió la tarde del sábado, poco después de las 5 p.m., en el negocio Great Savings, ubicado en Jamaica Avenue.

De acuerdo con el medio, el conflicto se desató entre un cliente y varios trabajadores, y escaló rápidamente cuando el sospechoso abandonó el local y regresó segundos después armado y abriendo fuego.

Un empleado de 34 años recibió un disparo en el pecho y fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanece en estado crítico.

Otro trabajador, de 55 años, también resultó herido al ser alcanzado en la pierna. Se encuentra estable, según la información compartida por ABC 7.

La policía describió al atacante como un hombre de aproximadamente 1.83 metros de altura, vestido con pantalones deportivos grises y un suéter verde.

Las autoridades continúan la búsqueda y piden a cualquier persona con información comunicarse con la línea de denuncias anónimas.

Sigue leyendo:

• Hallan a hombre muerto dentro de un camión del departamento de parques en Randall’s Island

• Tiroteo masivo en Newark deja dos muertos, entre ellos un niño de 10 años

• Familia de una adolescente de El Bronx afirma que NYPD es responsable de su suicidio bajo custodia