PSG exige a Kylian Mbappé una indemnización de más de $200 millones de dólares

El conflicto legal entre el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que el club francés exigiera al delantero una indemnización de 180 millones de euros (poco más de $208 millones de dólares), alegando una “pérdida de oportunidad” derivada de su negativa, en julio de 2023, a aceptar una propuesta millonaria de traspaso.

La acción del PSG surge como respuesta a la demanda presentada por el actual jugador del Real Madrid, quien reclama 240 millones de euros ($278 millones de dólares) por la reclasificación de su contrato y por el supuesto acoso moral que habría sufrido en el tramo final de su relación con la institución parisina.

Durante la audiencia en el tribunal de la Magistratura de Trabajo de París, la abogada principal del futbolista, Delphine Verheyden, denunció “las numerosas presiones” ejercidas por el club ante la decisión del atacante de no renovar hasta 2025. La jurista sostuvo que el acuerdo para extender el vínculo “no es válido porque no hubo una homologación”.

“Hubo una enorme presión psicológica y mediática contra mi cliente”, afirmó Verheyden, recordando las semanas del verano de 2023 en las que Mbappé fue apartado del primer equipo por negarse a prolongar su contrato. Agregó que el PSG actúa como si “todo se pudiera comprar” y aseguró que el jugador atravesó “una época horrible” al escuchar que no volvería a jugar si no firmaba su renovación.

Mbappé comenzó la temporada 2023-24 lejos del once titular, decidido a cumplir su contrato vigente hasta junio de 2024 y sin intención de renovar. Sin embargo, regresó al equipo tras la primera jornada del campeonato.

Según el PSG, ese regreso obedeció a un acuerdo en el que el futbolista habría renunciado a parte de las cantidades pendientes al final de su contrato para evitar comprometer las cuentas del club. Una versión que la defensa de Mbappé niega de forma rotunda, al igual que la existencia de una supuesta oferta formal de Arabia Saudí.

“El 22 de julio, un club saudí ofreció comprar a Kylian Mbappé por 300 millones de euros. La oferta era válida hasta la medianoche del 25 de julio. Pero nunca la vi en mi escritorio; nunca se le presentó”, aseguró este lunes la abogada.

Sigue leyendo:

–Técnico de Panamá defiende a Carrasquilla tras lesión de Kevin Mier

–Lágrimas de la eliminación: el llanto desconsolado del utilero de Guatemala se vuelve viral

–Marcelo Bielsa sobre dirigir a la selección de México: “Nunca pasé los filtros”